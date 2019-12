Comunicato Don Bosco Spezia Calcio sul caso Bravi

La Spezia - L'USD Don Bosco Spezia Calcio, pur nel rispetto delle decisioni e dei referti arbitrali esprime rammarico per quanto accaduto ad un proprio tesserato del settore giovanile classe 2006 durante la partita di campionato regionale Under 14 di alcune settimane fa contro il Bogliasco. Nella specie il giocatore Bravi e' stato espulso durante un fallo di gioco. A differenza di quanto espresso nel referto arbitrale, di cui si sottolinea la societa' non intende sollevare alcuna formale contestazione, il ragazzo non ha in alcun modo usato particolare malizia e si e' limitato ad un contrasto agonistico. Vogliamo evidenziare che la nostra societa' intende da sempre preminente il valore educativo e dei comportamenti in campo e fuori dal campo dei nostri tesserati, dei genitori, degli allenatori e dei dirigenti. Anche in questo caso il nostro giocatore si e' tenuto a questo comportamento e ci piace sottolinearlo confidando che nel futuro si possa fare maggiore attenzione a cio' che viene scritto per non penalizzare ulteriormente coloro che sono semplicemente dei ragazzi che nel rispetto delle regole dettate dalla nostra società semplicemente si divertono a giocare a calcio, che ancor prima dei risultati deve essere per I ragazzi scuola di vita.