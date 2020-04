Colli Ortonovo, la lettera di ringraziamento di mister Daniamo Currenti

La Spezia - Riportiamo la lettera di ringraziamenti inviataci da mister Damiano Currenti, tecnico della formazione della Juniores del Colli Ortonovo.



“Ciao a tutti, visto e considerato che purtroppo il nostro campionato è giunto al termine causa coronavirus vorrei ringraziare alcune persone che mi sono state vicine in questo percorso. I miei primi ringraziamenti vanno innanzitutto alla Società Colli Ortonovo, al nostro Presidente Venturini, ai massimi dirigenti Lorenzini, Angelini e Bardini, mentre per il settore giovanile Ponzanelli, Gandolfo Torre e tutte le altre figure che gravitano e aiutano questa grande Società. Grazie mille anche al nostro Agostino Scarfo, che ci ha sempre fatto fatto trovare il materiale per le trasferte sempre in ottimo stato, lavate e pulite. Sei una persona molto positiva. Per quanto riguarda i ragazzi, sono io che ringrazio voi per tutto quello che avete fatto in questo campionato, sebbene eravate sotto leva rispetto a tutte le altre squadre avete dato filo da torcere a tutte le compagini senza mai sfigurare ma cercando sempre di giocare a calcio. Peccato solo che sia finita in questa maniera, ma la salute viene sempre prima di tutto. Dico peccato perché eravamo cresciuti tanto e qualche ragazzo aveva già sentore di approdare in Prima squadra, cosi come sono convinto che ci saremmo ancora tolti qualche soddisfazione ma siete stati grandi lo stesso e avrete tempo a disposizione per farvi notare. Ringrazio i dirigenti che mi hanno seguito e aiutato, Pastine, Costantino, Baruzzo, Bif, mentre un ringraziamento particolare va al mio vice allenatore e dirigente factotum Ottavio Cinquanta: il tuo apporto e il tuo lavoro che settimanalmente preparavi per me mi ha aiutato veramente tanto, grazie mille ancora. Grazie mille anche ad un grande mister Paolo Cucurnia, aver lavorato vicino a te mi ha consentito di migliorarmi e di imparare tanto a livello tecnico e di questo te ne sono grato. È stata una bella annata ,ringrazio ancora la Società per la possibilità che mi è stata concessa e spero che il mio lavoro possa essere stato abbastanza soddisfacente permettendo la crescita dei ragazzi in previsione futura. Grazie mille ancora e forza Colli Ortonovo”.