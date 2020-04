Colli Ortonovo, Matteo Palagi " Un privilegio aver allenato gli Under 17"

La Spezia - Il futuro del giovane tecnico - salvo imprevisti colpi di scena – sarà sempre sulla panchina del Colli Ortonovo è quasi sicuramente nella Scuola Calcio perché " mi piacerebbe fare un paio di anni con i bambini". In attesa dell’annuncio ufficiale, il coach ha scritto una lunga lettera indirizzata alla società, alla squadra in cui ha ripercorso i momenti più significativi di una stagione che difficilmente dimenticherà.



Una lettera pubblicata pochi istanti fa sul profilo di Facebook.



" Siamo arrivati, per forza di cose, alla fine di questo percorso. Sono stati due anni fantastici ricchi di soddisfazioni a livello personale e di squadra. Ho da fare molti ringraziamenti ed è giusto e doveroso farli. Ringrazio in primis la società Colli Ortonovo per avermi affidato la responsabilità e il privilegio di allenare gli Allievi A 2003, essendo l'allenatore più giovane tra quelli del Colli. In modo particolare ringrazio Massimo Bardini per il sostegno e la disponibilità dimostratami. Ringrazio i genitori, che nonostante i mille problemi, hanno regolarmente permesso ai ragazzi di allenarsi e a me di lavorare. Ringrazio i miei tre super dirigenti Riccardo Ciancianaini, Alberto Tesconi e Alessandro Lambertucci per avermi aiutato in questa avventura, avermi sostenuto ed essersi messi completamente a disposizione della squadra. Ringrazio una figura storica del calcio castelnuovese come Alberto Lombardi per avermi sempre consigliato per il meglio lasciandomi sempre l'autonomia e la libertà delle scelte. Ringrazio i miei amici e collaboratori Jacopo Lambruschi e Diego Ferulli che mi hanno aiutato tantissimo nella preparazione e nello sviluppo degli allenamenti settimanali e nelle partite. Persone che ho scelto personalmente ed ero certo che ci avrebbero aiutato come poi hanno realmente fatto. Ringrazio i miei giocatori che mi hanno fatto vivere un'esperienza bellissima e che purtroppo non si è potuta concludere. Spero e mi auguro di rivederne il più possibile in juniores e perchè no in prima squadra. Ringrazio inoltre Damiano Currenti e Ottavio Cinquanta per i nostri lunghi colloqui settimanali e per le proficue conversazioni con scambi di idee. Non resta che salutare e sperare di rivederci tutti presto, magari per una cena finale. Un abbraccio e forza Colli Ortonovo 2003".