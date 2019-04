Claudio Tornar saluta la Lavagnese

Il tecnico della Spezia affida le proprie parole e il proprio ringraziamento al sodalizio del presidente Compagnoni alle pagine di Calcio Spezzino

Lavagna - Sabato prossimo terminerà ufficialmente la stagione regolare per i campionati Juniores Nazionale, ma per la sua Lavagnese il torneo è già terminato lo scorso sabato in quanto nell'ultima giornata i bianconeri osserveranno il turno di riposo. La prossima stagione l'allenatore spezzino Claudio Tornar non resterà alla guida della formazione Juniores di Lavagna e ha voluto congedarsi attraverso questa dichiarazione rilasciata a Calcio Spezzino dal sodalizio del presidente Compagnoni. "Voglio ringraziare la società Lavagnese nelle persone del presidente Compagnoni e del direttore sportivo Adani per avermi dato l'opportunità di allenare per due anni prima gli Allievi e poi la Juniores Nazionale. Voglio anche ringraziare i collaboratori Giacomo Avellino e Andrea Cervia per il supporto che mi hanno dato in queste stagioni. Auguro a tutta la Lavagnese le migliori fortune." Ora il tecnico spezzino, che ricordiamo anche alla guida della Bolanese con cui stravinse un campionato di II Categoria, potrà guardarsi intorno vagliando le possibili offerte in vista della nuova stagione sportiva.