Cinque su cinque per l'annata 2011 del Don Bosco

I Piccoli Amici del sodalizio salesiano vincono ben cinque tornei trionfando ad Agliana, a Massa, al Dlf, nel torneo "di casa" e a Padre Dionisio

La Spezia - Grande soddisfazione per la scuola calcio del Don Bosco Spezia con i Piccoli Amici 2011 che hanno concluso l'annata vincendo ben cinque tornei. Da sottolineare la bellissima trasferta intrapresa fino a Pistoia con il torneo vinto ad Agliana dove i piccoli calciatori sono stati premiati da un ex giocatore della Fiorentina e dove erano presenti le più importanti società toscane di tutte le annate giovanili.

Altri trionfi in terra Toscana alla Colline Massesi, torneo organizzato dalla Massese dove milita il figlio dell'ex calciatore del Genoa Marco Rossi e dove i giovani atleti del Don Bosco si sono imposti battendo tutti i loro pari leva.

Anche alla Spezia i piccoli atleti salesiani si sono fatti notare, vincendo il torneo in casa del Dlf arrivando primi e secondi con due squadre iscritte, idem al torneo dell'Oratorio Don Bosco nonchè per ultimo quello organizzato dal Levante Calcio presso le strutture di Padre Dionisio dove il Don Bosco Spezia non ha lasciato scampo neanche ai padroni di casa.



Ecco i protagonisti dell' annata appena conclusa :

Ciocconi Pietro, Marzio Leonardo, Molica Leonardo, Lopez Lucio, Pepe Pablo, Fortini Iacopo,

Fois Angelo, Paganelli Samuele, Pieroni Leonardo, Bravi Matteo, Arnauts Nicolò, Roca Davide,

Allenatori e Collaboratori: Giaquinto Cristian, Paganelli Francesco, Berti Yuri e Molica Sergio.