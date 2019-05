Christian Codognotto è il nuovo responsabile della Scuola Calcio del Valdivara 5 Terre

La Spezia - Con un comunicato stampa apparso sul proprio sito, l'ASD Valdivara 5 Terre, ha ufficializzato la nomina del nuovo responsabile della Scuola Calcio, che anche per la prossima stagione vedrà come “base operativa” il Centro Sportivo La Pianta 310. La società del presidente Reno Renucci, infatti, ha deciso di affidare l'incarico a Christian Codognotto, già presente nelle scorse stagioni nei quadri tecnici della società bianco azzurra.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Valdivara 5 Terre nell'intento di far ulteriormente crescere qualitativamente la propria Scuola Calcio, che ricordiamo avrà anche per questa stagione come punto di riferimento il Centro Sportiva La Pianta 310, comunica che l'incarico di responsabile della Scuola Calcio è stato affidato a Christian Codognotto ( con la supervisione di Luigi Di Valentino Luigi e Fabio Scognamiglio ) che prende il posto di Gianfranco Campioli, il quale resterà comunque all'interno dello staff societario. Il presidente Reno Renucci e tutta la società gli augura un sincero in bocca al lupo per un proficuo lavoro".

Le dichiarazioni di Luigi Di Valentino, responsabile dell'attività di base: “ Christian ha svolto in maniera eccelsa per due anni il compito di allenatore della scuola calcio della nostra società contribuendo oltre che la crescita dei mini atleti anche della stessa società, che con questo nuovo compito di fiducia valorizza il processo di crescita e di continua della stessa”