La Spezia - La scorsa settimana l'esonero da parte del Canaletto Sepor di mister Andrea Cervia dalla panchina della formazione Juniores Regionale. L'ormai ex allenatore dei "canarini" è tornato a parlare oggi ai microfoni di Calcio Spezzino.



"Volevo ringraziare tutta la società del Canaletto Sepor per l'opportunità concessami quest'estate di allenare la formazione Juniores gialloblu. Purtroppo i risultati tardavano ad arrivare e hanno quindi deciso di cambiare l'allenatore. Da parte mia non posso che porgere un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi per il prosieguo del campionato."



Già comunicato il sostituto dell'allenatore con la scelta del Direttore Generale Vaccarini che è ricaduta su mister Simone Capri che svolgeva il ruolo di vice di mister Bastianelli nella Prima Squadra che milita in Promozione.