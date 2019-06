Ceparana e Ceparana Amatori organizzato il Memorial Antonello Carpanese

Bolano - Asdc Ceparna Calcio in collaborazione con Adf Ceparana Calcio Amatori organizzano il 1° Memorial Antonello Carpanese, indimenticato amico e Presidente di entrambe le società calcistiche in periodi diversi. Il Torneo a 7 è riservato a giocatori adulti e non tesserati, e si svolgerà dal 2 Luglio al 15 luglio 2019.

Tutte le partite del torneo verranno disputate a partire dalle ore 20.00 sul terreno di gioco in erba naturale dell'impianto sportivo Cipriano Incerti.

Per gli interessati è prevista una riunione per il giorno 28 giugno alle ore 19.00 presso

l'impianto sportivo Cipriano Incerti.

Le società organizzatrici Invitano tutti gli amici di Anto a partecipare e ad assistere alle gare del torneo.



Per tutta la durata del torneo funzionerà un punto ristoro.



Per informazioni e iscrizioni contattare i seguenti numeri:

331.6504394 – 329.9336306