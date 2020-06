Ceparana, arriva anche Vingiano

Il Ceparana Calcio nella persona del Direttore Sportivo Emiliano Barabino comunica che la società rossonera si avvarrà della collaborazione tecnica per la stagione sportiva 2020/2021 di Vincenzo Vingiano al quale verrà affidata la conduzione tecnica dell’annata 2008, al fianco del neomister rossonero ci sarà anche Jacopo Foschi neo Direttore Tecnico dei ceparanesi e responsabile del progetto “Partner Club Ceparana Coever.”



Serietà, competenza e passione oltre che qualità umane rare sono alcune delle principali ragioni che hanno spinto lo staff tecnico dell’Asdc Ceparana Calcio a compiere questa scelta che ci permetterà di migliorare e valorizzare al meglio i nostri ragazzi e i nuovi che arriveranno, dichiara il Responsabile Scuola Calcio, Enrico Pieraccini.

Il presidente della società Diego Bancallari unitamente a tutto il consiglio direttivo augurano a mister Vincenzo Vingiano un buon lavoro in una stagione, la prossima che per forza di cose sarà totalmente diversa e impegnativa per tutti.