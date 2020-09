Ceparana, aperte le iscrizioni a Scuola Calcio, settore Pre-Agonistico e Agonistico

Il Ceparana Calcio apre le iscrizioni alla propria Scuola Calcio, l'unica certificata dal sistema "Coerver Coaching" per la regione Liguria che permette l'accrescimento di base della tecnica individuale e di squadra dei giovani atleti coinvolti nel progetto rossonero. Oltre alla Scuola Calcio sono aperte le iscrizioni alle attività Pre-Agonistiche e Agonistiche dell'annata sportiva 2020/2021.



I giovani atleti a cui l'offerta è rivolta sono quelli delle classi: 2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005-2004. E' inoltre previsto un periodo di prova gratuito e particolari agevolazioni per nuclei familiari con più di due bambine/i.



Splendida la struttura in cui si svolgeranno gli allenamenti ossia l'impianto sportivo "Cipriano Incerti" di Ceparana che dispone di un campo a 11 in erba naturale, un campo a 7 in erba sintetica e un campo a 5 in erba sintetica.



Dalla società del presidente Diego Bancallari fanno sapere che per ricevere informazioni sul programma e sulla quota di iscrizione è possibile rivolgersi presso la segreteria Asdc Ceparana Calcio dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle ore 20:00 contattando i numeri: 338.6557345, 334.7863485 e 329.0820230.



E' possibile iscriversi e ricevere informazioni collegandosi anche alla pagina Facebook ufficiale: http://www.facebook.com/ceparanacalcio



Le attività saranno svolte nel rispetto del protocollo Figc e delle normative di riferimento per il contenimento del contagio da Coronavirus.



"Passione, serietà e competenza è ciò che ogni giorno ci anima, e ci spinge a migliorarci sempre di più, iscriviti alla nostra Scuola Calcio troverai qualità e professionalità. Centra i tuoi obiettivi con il Ceparana Calcio.", è lo slogan della campagna tesseramenti di quest'anno dei rossoneri.