Ceparana Calcio, iscrizioni aperte per il Campus

La società comunica inoltre che saranno prese tutte le disposizioni di legge per prevenire e contenere il Covid-19.

Il Campus, patrocinato dal Comune di Bolano, si svolgerà dal 15 giugno al 11 luglio 2020 ed è riservato alle annate dai 2014 sino ai 2003 ed è organizzato da Asdc Ceparana Calcio in collaborazione con la società Accademia Individuale della Tecnica di Massa. Il campus estivo si articolerà nel seguente modo:



- 2 fasce orarie per la durata di 6 giorni

- Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ( la settimana che va dal 15 giugno al 20 giugno e la settimana che va dal 22 giugno al 28 giugno)

- Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (per tutta la durata del Campus)



Per ogni fascia il costo sarà di € 120,00 settimanali; saranno applicati sconti a chi vorrà effettuare entrambe le fascie orarie,o a chi vorrà effettuare più settimane e le famiglie che parteciperanno con più figli.



I bambini e i ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati e divisi in modo omogeneo e per gruppi di non più di 7 per istruttore come da disposizioni legislative.



Il costo comprende un kit (maglia calzoncini e calzettone) per ogni bambino o ragazzo



All'atto dell'iscrizione verranno comunicate le modalità di accesso e di uscita dall'impianto e il materiale ad uso personale (ex. borracce personali ecc.) di cui dovranno essere provvisti.



Per iscrizioni o avere ulteriori chiarimenti i le persone di riferimento da chiamare sono: Enrico Pieraccini 3290820239 o Emiliano Barabino 3299336306