Ceparana Calcio, Jacopo Foschi è il nuovo Direttore Tecnico

Il Ceparana Calcio nella persona del Direttore Sportivo Emiliano Barabino comunica che la società rossonera si avvarrà della collaborazione per la stagione sportiva 2020/2021 di Jacopo Foschi responsabile coaching calcio italia nella metodologia coever liguria, allo stesso verrà conferito l'incarico di Direttore Tecnico del settore giovanile scolastico del Ceparana Calcio.



La decisione di affidare tale incarico a mister Jacopo Foschi è scaturita dopo una lunga ed attenta riflessione tra i dirigenti componenti l’area tecnica, del Ceparana Calcio e più precisamente Leonardo Luti (Direttore Settore Giovanile Scolastico), Enrico Pieraccini (Responsabile Scuola Calcio), Emiliano Barabino (Direttore Sportivo).



La figura di Jacopo Foschi risulterà fondamentale per la continua e costante crescita degli allenatori rossoneri e di conseguenza di tutti i tesserati dai bambini ai ragazzi di tutto il settore giovanile, in tale ottica e in qualità di Direttore Tecnico verrà preparato e consegnato ai mister delle varie annate un programma tecnico al quale gli stessi si dovranno attenere con scrupolo e attenzione, tale lavoro sarà oggetto di verifiche periodiche e di un costruttivo confronto tecnico tra le parti.



“Il progetto Partner Club Ceparana Coever mi permetterà di portare a conoscenza di tale metodologia tutto lo staff tecnico del Ceparana Calcio e sono convinto che attraverso l’impegno e il lavoro di tutti raggiungeremo ottimi risultati, voglio pubblicamente ringraziare il presidente, la proprietà, il consiglio direttivo del Ceparana Calcio, Leonardo Luti, Enrico Barabino ed Emiliano Barabino per avermi concesso questa grande opportunità” Queste le prime parole in rossonero del neo Direttore Tecnico Jacopo Foschi il quale coglie l’occasione anche per ringraziare i vari responsabili e allenatori con i quali ha lavorato negli ultimi cinque anni alla Tarros.



Il presidente della società Diego Bancallari unitamente a tutto il consiglio direttivo augurano a mister Jacopo Foschi un buon lavoro ed esortano tutti gli allenatori e collaboratori tecnici già in forza all’interno della Società ad abbracciare con entusiasmo il progetto formativo affidato al nuovo Direttore Tecnico, in una stagione, la prossima che per forza di cose sarà diversa e impegnativa per tutti.