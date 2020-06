Ceparana Calcio, Alessandro Natale è il nuovo preparatore dei portieri

Nuovo ingresso nei quadri tecnici del settore giovanile rossonero. Il Ceparana Calcio, infatti, ha reso noto l'arrivo di Alessandro Natale che ricoprirà il ruolo del preparatore dei portieri del settore giovanile



"Siamo molto felici di essere riusciti a portare l’esperienza e le capacità tecniche di Alessandro al servizio dei nostri atleti - afferma il direttore sportivo Emiliano Barabino - La scelta di Natale deriva dal fatto che cercavamo una figura che avesse un’esperienza di gioco in campionati professionistici e semiprofessionistici per far sì che possa trasmettere le sue esperienze di campo ai nostri portieri facendoli crescere oltre che tecnicamente anche caratterialmente".