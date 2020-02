Centro Federale Territoriale di Recco, i convocati Under 13

La Spezia- Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico prof. Antonio Nappo, con riferimento all’attività del Centro Federale Territoriale di Recco (GE), ha reso noto l’elenco dei convocati per il giorno Lunedi 10/02/2020 presso il campo sportivo San Rocco – Via dei Ponti Romani n. 9 – Recco (GE): Ardito Emanuele ( Golfoparadiso ), Barbato Pietro ( Borgoratti ), Barbato Filippo ( Borgoratti ), Borroni Mattia ( Little Club James ), Buffagni Cristiano ( Athletic Club Liberi ), Cafaggi Matteo ( Bogliasco ), Canepa Mattia ( Campomorone Sant'Olcese ), Caproni Fabio ( praese ), Carboni Christian ( Angelo Baiardo ), Carelli Dominique ( Bogliasco ), Cassese Filippo ( rivasamba ), Cavalleri Luca ( Goliardicapolis ), Cordì Mattia ( Sestrese ), Ferraris Andrea ( goliardicapolis ), Gallese Giovanni ( Angelo Baiardo ), Gambino Simone ( Olimpic ), Giannini Marco ( Sestri Levante ), Giavarra Thomas ( Sestrese Calcio ), Groppo Sebastiano ( Rivasamba ), Maestri Samuele ( Campmorone Sant'Olcese ), Marubbio Matteo ( Sestri Levante )m Megna Alessandro ( Pol. Santa Maria ); Menini Matteo ( Rivasamba ), Milfa Mirco ( Bogliasco ), Moreno Nunez Davide ( Campomorone Sant'Olcese ), Musumeci Mattia ( Angelo Baiardo ), Ottonello Matteo ( Campomorone Sant'Olcese ), Passo Emanuele ( Little Club James ), Pignataro Rficcardo ( Athletic Club Liberi ), Pileggi Mattia ( Borgoratti ), Pilò Alfredo ( Goliardicapolis ), Pincay Harry ( Little Club James ), Pocaterra Davide ( Goliardicapolis ), Podestà Francesco ( Goliardicapolis ), Restivo Giorgio ( Bogliasco ), Rizzo Alberto ( Sestri Levante ), Saia Andrea ( Bogliasco ), Santinelli Simone ( Rivasamba ), Sari Andrea ( Bogliasco ), Schenone Christian ( Goliardicapolis ), Segalerba Mattia ( Ligorna ), Siracusa Gabriele ) praese ), Spadoni Simone ( Borgoratti ), Strangi Gabriele ( Real Fieschi ), Uccelli Matteo ( Lavagnese ), Valente Alessandro ( Ligorna ), Villani Francesco ( Sestri Levante ) e Zappulla Andrea ( Golfoparadiso ).