Cavo: "Rapallo R. si conferma realtà importante per ripartenza post Covid-19"

Nella giornata di ieri l’Assessore regionale ligure alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali Ilaria Cavo si è recata in visita presso il l'impianto "Torbella" del Rapallo Rivarolese per la verifica delle condizioni del campo e dell’impianto sportivo stesso. E' stato anche il momento per concedere una breve intervista.



Lo sport è sociale e lei si è sempre battuta in prima linea per una ripartenza. Che messaggio vuole lanciare alle famiglie in questo momento?



"Intanto dico che mi ha fatto piacere questa visita e questo invito, credo che sia doveroso andare sul campo per conoscere le varie realtà. Chiaramente questa è una realtà particolare perchè ha fatto la storia del calcio nella nostra città e nella nostra regione. Qui c'è sicuramente una particolarità dato che questo è un impianto privato che insiste su un'area priva con tutto quello che questo può comportare come vantaggi e svantaggi. L'incontro di oggi è anche per capire come dare sostegno, supporto e indicazioni ad una struttura come questa. E' anche un modo di dire grazie perchè in un momento di difficoltà come è stato per tutti questa è una delle realtà che ha avuto maggior voglia di ripartire. Il fatto che a fine mese parta il campo estivo credo che sia un grande segnale che arriva da questa società alle famiglie. Una risposta forte tramite il calcio alle famiglie. Il Rapallo Rivarolese si conferma quindi realtà importante per la ripartenza post emergenza Covid-19."



Il vostro impegno è ripartito già dalla scorsa annata con il rifacimento di vari campi. L'emergenza Coronavirus non ha però fermato questo vostro impegno: la dimostrazione è il fatto che lei oggi è qua...



"Penso che l'impegno si sia visto da tanti punti di vista. Per quanto riguarda lo sport credo che la risposta si sia vista, la Liguria è la prima regione che è ripartita con l'uso degli impianti e dell'impiantistica sportiva. Questo è stato frutto di un lavoro molto da ufficio fatto di riunioni, di commissioni, di conferenze delle Regioni, di linee guida però poi il risultato è sui campi, sull'impiantistica e sui centri estivi. Lo sport ha tanti valori che porta con sé. Quindi direi che c'è stata una cura che riguarda lo sport, ma che è stata ripagata da società come questa."