Canaletto 2013 e Don Bosco 2012 trionfano nel “Simone Mancini”

La Spezia - Il Canaletto Sepor per i Primi Calci 2013 e il Don Bosco per i Primi Calci 2012 sono le vincitrici del 5° Memorial “Simone Mancini” rassegna per scuole calcio che si è svolta al “Tanca” a San Giuseppe organizzata dalla società canarina per ricordare l’indimenticabile capitano di tante battaglie.

Nei 2013 i gialloblu di Niccolò Ugenti superano in finale l’Arci Pianazze con Brandon Prestia decisivo con una tripletta (il talento dei gialli è poi superlativo con ben 10 sigilli totali), mentre nei 2012 è il Don Bosco di Marco Bua e Riccardo Bruni ad alzare l’ambito trofeo, superando i padroni di casa grazie alla doppietta di Nicolò Busani.

Al termine presenti alle premiazioni oltre ai responsabili gialloblu Ugo Questa, Angelo Colletta, Claudio Pierini, Daniele Trentacoste, Alteo Bolognini, Gianfranco Godani e Giacomo Neri, anche i famigliari del compianto Mancini, il padre Amedeo, la moglie Paola e i figli Matteo e Sara.



Primi Calci 2012.

Girone A: Canaletto-Levante 1-1 (Bondielli; Manzo), Levante-Arci Pianazze 3-2 (Manzo 2, Verolino; Sinagra 2), Arci Pianazze-Canaletto 0-1 (Diletto). Girone B: Don Bosco-Santerenzina 4-0 (Nouri 2, Busani 2), Santerenzina-Ceparana 1-0 (Ciuffardi), Ceparana-Don Bosco 1-5 (Benfalahi; Busani 2, Nouri, Chanchird, Di Bitetto).

Finali. 5°/6° posto: A.Pianazze-Ceparana 3-0 (Sinagra 2, Marasco).

A.Pianazze: Bassanetti, D’Imporzano, Barani, Murati, Farhate, Costa, Marasco, Sinagra. All.ri Apostolo e Bianchi. Ceparana: Lombardo, Gigli, Carrabino, Lombardo, Musdteqja, Benfalahi, Chiappini. All. Lina Ricciardone.

3°/4° posto: Levante-Santerenzina 3-1 (Verolino, Manzo 2).

Levante: Donati, Di Trani F., Sassarini, Verolino, Manzo, Silvestro, Sani. All. Di Trani S. Santerenzina: Bosco, Buongiovanni, Ciuffardi, De Mori, El Hanafi, Impalà, Manti, Seferaj. All.ri Reginato e Righetti.

1°/2° posto: Canaletto-Don Bosco 0-2 (Busani 2).

Canaletto: Maffei, Bondielli, Ditillo, Pena, Montalti, Orsini, Diletto, Ramos. All. Milazzo. Don Bosco: D’Angelo, Cernicchiaro, di Bitetto, Dodaj, Chanchord, Nouri, Busani. All.ri Bua e Bruni.



Piccoli Amici 2013

Girone A: Canaletto-La Foce 4-0 (Prestia 4), La Foce-Santerenzina 2-1 (Marcias 2; Triacca), Santerenzina-Canaletto 1-3 (Triacca; Prestia 3).

Girone B: Magra A.-A.Pianazze 1-0 (Battistini), A.Pianazze-Colli 3-1 (Marzò 2, Martinelli; Bertini), Colli -Magra A. 1-0 (Bertini).

Finali. 5°/6° posto: Santerenzina-Colli 2-0 (Gerosa,Triacca),

Santerenzina: Buongiovanni, Gerosa, Mazzini, Triacca, Udovici, Sanfilippo. All.ri Reginato e Righetti. Colli Ortonovo: Bertini, Biso, Brozzi, Moussadaq, Pavia, Tarantini. All.ri Sergiampietri e Lipillini.

3°/4°posto: Magra A.-La Foce 0-0;

Magra A.: Bachini, Battistini, Brutti, Pezzica, Pezzimenti, Ruffini, Skejic, Vesigna. All. Opretti. La Foce: Stirbu, Angeli, Gatti, Bortolotto, Lamanna, Bacco, De Nino, Cogliandro, Marcias. All. Davoli.

1°/2° posto: Canaletto-A.Pianazze 4-1 (Prestia 3, Tagazzart; Marzo).

Canaletto: Castagna, Camolei, Conti, De Vita, Leggio, Pittaluga, Prestia, Tagazzart, Ushe, Bianchi, Candela. All. Ugenti. A.Pianazze: Rizza, Moscato, Damelli, Hamima, Martinelli, Marzo, Zamponi, Contessa. All. Mannocci.