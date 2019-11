Campionato a sette AICS, la Ligure Traslochi aggancia la vetta della classifica

Per la neo capolista decisive le doppiette di Buccellato e De Biasi. Crolla la Pizzeria Masaniello. In Serie B, restano al comando le formazioni del Terzo Tempo, CSI Vernazza a Tutto Gelato Fossitermi, mentre in Serie C il Carpe Diem prova la fuga.

La Spezia - In Serie A, le reti di Fiordisaggio, Russo, Guidotti e Lanzoni, quest'ultimo a segno con una doppietta, regalano la vittoria all'Aventi Tutta Pluriparts che batte la Pizzeria Massaniello, alla prima sconfitta stagionale. Le doppiette di De Biasi e Buccellato spingono alla vittoria la Ligure Traslochi che batte 7-0 la Borgata Marinara Canaletto e aggancia la testa della classifica. In Serie B, continua il buon momento del Terzo Tempo, CSI Vernazza e Tutto Gelato Fossitermi, ovvero le tre capiste. Il Terzo Tempo ne rifila sei alla Macelleria Gastronomia Pescetto grazie alle doppiette di Maccarone e Firetto, oltre alla singola di Carozzo e alla sfortunata autore di Ricci, mentre i rivieraschi ne fanno dodici al Palasprint ForMe con un super Mingla autore di ben cinque reti. La tripletta di Nieri, invece, è decisiva nella vittoria del Tutto Gelato Fossitermi che batte l'Agenzia Marittima Mattera. In Serie C, il big match va al Carpe Diem che batte il Tonnorospo grazie alla doppietta di Canoli e alla singola di Genova che valgono la testa della classifica. Di seguito i risultati e la classifica della quinta giornata.





Serie A, quinta giornata

Omeca – Caraf FC 6-5 ( Bravi 2, Carta 2, Del Pistoia, Babasuli )

La Ligure Traslochi – B.M Canaletto 7-0 ( Battolla, De Biasi 2, Garofano, Buccellato 2, Vernazzani )

Im.Co Taverna del Metallo – New Team 6-8 ( Bussolino 2, Bruccini 3, Alberghini; El Caidi H. 2, Fusetti 5, Pellegrini )

La Colomba Osteria La Caletta – Alta Lunigiana 1-0 ( Muni )

Avanti Tutta Pluriparts – Pizzeria Masaniello 5-4 ( Fiordisaggio, Lanzoni 2, Russo, Guidotti; Cosenza 2, Simonini, Giacopello )

Ha riposato: Old Boys

Classifica: Pizzeria Masaniello, La Ligure Traslochi 9; New Team, Im.Co Taverna del Metallo 7; Omce 6; B.M Canaletto, Avanti Tutta Pluriparts 5; Old Boys, La Colomba Osteria La Caletta 4; Alta Lunigiana 1; Caran FC -1



Serie B, quinta giornata

Macelleria Gastronomia Pescetto – Terzo Tempo 2-6 ( Vaselli, Ricci; autogol Ricci, Maccarone 2, Firetto 2, Carozzo )

Tutto Gelato Fossitermi – Agenzia Marittima Mattera 9-5 ( Dieli, Bonadies, Giorguli, Nieri 3, Bertagna 2, Pieroni; autogol Dieli 2, Ferravante, Ghita, Tognetti

Fulgor FC – Virtus Fre 7-4 ( Pugliese 5, Pampaloni, D'Ippolito; Tassara 2, Montefiori, Brancalone )

CSI Vernazza – Palasprint ForMe 12-6 ( Billante, Marioni 4, Mingla 5, Perazzo, Vergassola; Barbieri 3, Ravenna 2, Caggiano )

Dinamo Spritz – Sitep Italia 6-0 ( A tavolino )

Pizzeria Pulcinella Sbullonati – Gold Piangina Gym 8-5 ( Baratta 5, Marsella, Maramotti 2; Cenderello 2, Bonati, Arena, Rege Cambrin )

Classifica: Terzo Tempo, CSI Vernazza e Tutto Gelato Fossitermi 12; Palasprint ForMe, Fulgor FC 9; Dinamo Spritz, Agenzia Marittima Mattera 6; Pizzeria Pulcinella Sbullonati 4; Macelleria Gastronomia Pescetto, Gold Piangina Gym 3; Sitep Italia, Virtus Fre 0.



Serie C, quinta giornata

FC Titano – Carpe Diem 1-3 ( autorete Gatto; Vanoli 2, Genova 1 )

Oto Melara – Pegazzano 5-4 ( Ercolani, Vegna 3, Ermenegildi; Severi 2, Cariola, Russo T. )

Pulcinella Team – La Marinara of Chelli Le Grazie 3-4 ( Hidalgo 3; Esposito. Rovani 3 )

Brigola – The Garden FC Sarzana ricambi 5-6 ( Delussu, Angeli L. 2, Angeli D., Tarasconi; Borrello 2, Greco, Poziello, Baldassini, Conti )

Oratorio Don Bosco – San Marco Service 10-1 ( Attanasio, Baro, Barry, Coulibaly 4, Errouichaq, Ricciardi 2; Ramirez )

Tonnorospo – Real Bozi L'Incanto Lerici 2-1 ( Risola, Vincenti; Ceruti )

Classifica; Carpe Diem 12; Titano, Tonnorospo, Pegazzano, The Garden FC Sarzana ricambi, Oratorio Don Bosco e La Marinara of Chelli Le Grazie 9; Brigola 6; Pulcinella Team 4; Real Bozi L'Incanto Lerici 1; San Marco Service -1





A cura di J.L