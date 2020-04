Campionati Giovanili #Backstage : da calciatore ad allenatore, i tecnici dei club professionistici raccontano le proprie esperienze

I Campionati Giovanili Nazionali attraverso la voce di tecnici e dirigenti. Il Settore Giovanile e Scolastico, nell'ambito dell'Attività Agonistica, che comprende le competizioni Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15, ha sviluppato #BACKSTAGE, un ciclo di appuntamenti che avrà come protagonisti ex calciatori professionisti che, al termine della propria carriera sportiva, hanno intrapreso un altro cammino all'interno delle società. Un'occasione, che rientra nelle attività della campagna SGS #NOIGIOCHIAMOINCASA, per dare voce a chi, dopo anni in campo, ricopre ora il di allenatore di formazioni giovanili. Nomi importanti, che fino a qualche anno fa i tifosi potevano ammirare all'interno degli stadi italiani, calati in una nuova realtà che, considerando il target di riferimento, abbina aspetti formativi di carattere tecnico ed educativo, molto importante nell'ottica di una crescita dei ragazzi coinvolti in queste competizioni. A partire da questa settimana lo staff SGS realizzerà dei podcast attraverso i quali, i tecnici individuati, racconteranno la propria esperienza, sia da calciatore che da allenatore e affronteranno il tema dei Campionati Giovanili, un vero e proprio backstage della loro vita sportiva e lavorativa che permetterà di approfondire argomenti e contenuti di grande interesse per tutti gli appassionati e addetti ai lavori.