Calise lascia il Canaletto Sepor

La Spezia - Si separano le strade del Canaletto Sepor e di mister Simone Calise. E' lo stesso allenatore, ex anche del Marolacquasanta, a darne conferma ai nostri microfoni. "Ho deciso di non continuare la mia esperienza al Canaletto!" - esordisce così ai microfoni di Calcio Spezzino mister Simone Calise che poi continua - "È stato un anno intenso ed impegnativo dove ho svolto il doppio incarico di allenatore della Juniores e responsabile dell’agonistica, è stato un anno positivo dove ho fatto esperienze nuove nel settore giovanile, e devo dire che con i ragazzi mi sono trovato molto bene! Andando controcorrente ti posso anche dire che ho conosciuto molti genitori con i quali ho avuto un ottimo rapporto e per questo motivo volevo ringraziare i Sig. Braguzzi, Questa, Colletta , Papa, Vaccarini e Torri per l’occasione che mi hanno dato oltre al mio amico fraterno Alberto Bussolino. Infine permettimi di ringraziare il mio staff composto dal grande Massi Ottolini, Rolla, Polidoro , gli allenatori che hanno collaborato con me nel settore agonistico e miei mitici dirigenti senza i quali non saremmo andati da nessuna parte, Dinelli, Masini e Laminetti." Ora mister Calise rimarrà in attesa di qualche interessante offerta.



G.L.