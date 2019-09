Calcio giovanile, i risultati degli anticipi

La Spezia - Nella giornata di ieri si sono disputati due anticipi per la fase di qualificazione al campionato regionale della categoria Under 15 e Under 14. Per gli Under 15, inizia nei migliore dei modi per la formazione del Pieve Ligre che batte 2-1 il Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno, mentre nella categoria Under 14 il Rivasamba ne rifila tre al Follo Calcio 2012 di mister Barbieri grazie alle reti di Coluccio, Conti e Tassano. Oggi e domani si torna in campo con il seguente programma: Under 15- Girone 5, 1a giornata Calcio Caperanese Entella – Ligorna, Daneri di Chiavari ore 18:00; Ceparana Calcio – Santerenzina, Incerti di Ceparana ore 18:00; Sestri Levante – Don Bosco Spezia Calcio, Sivori di Sestri Levante ore 17:30.Girone 6, 1a giornata: Rivasamba – Arci Pianazze, Andersen di Sestri Levante ore 15:30; Giovedì 12 settembre. Entella – Sammargheritese, Celeri di Chiavari ore 17:45. Under 14- Girone 8, 1a giornata, Giovedì 12 settembre, Goliardicapolis – Ligorna, San Desiderio di Genova ore 18:30.Girone 12, 1a giornata: Borgoratti – Entella, Vallebona di Genova ore 16:30; Tarros Sarzanese – Arci Pianazze, Falconara di Lerici ore 15:00.



Risultati anticipi

Under 15, Girone 6; Pieve Ligure – Golfo Paradiso PRCA 2-1

Under 14, Girone 8; Rivasamba – Follo Calcio 3-0 ( Coluccio, Conti, Tassano )