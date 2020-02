Calcio giovanile Regionale, il programma del week end

La Spezia - Entrano sempre più nel vivo i campionati giovanili regionali riservati alle categorie degli Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, tutti giunti in procinto di disputare la quinta giornata del girone di ritorno. Di seguito il programma completo dei quattro campionati giovanili regionali.



Under 17

Sabato 22, Arci Pianazze – Bogliasco, Scopsi di Arcola ore 15:30

Domenica 23, Athletic Club Liberi – Rivasamba, Mons. Sanguinetti di Genova ore 11:00

Domenica 23, Goliardicapolis – Angelo Baiardo, San Desiderio di Genova ore 16:30

Domenica 23. Molassana Boero – Don Bosco, Boero di Genova ore 17:00

Domenica 23, Sammargheritese – Lavagnese, Broccardi di Santa Margherita Ligure ore 10:30

Domenica 23, Tarros Sarzanese – Ligorna, berghini di Sarzana ore 10:30

Under 16

Sabato 22, Ceparana – tarros Sarzanese, Incerti di Ceparana ore 15:30

Sabato 22, Don Bosco – Canaletto Sepor, Cimma della Spezia ore 15:00

Sabato 22, Entella – Goliardicapolis, Celeri di Chiavari ore 18:00

Sabato 22, Golfoparadisoproreccoc.a – Valdivara 5 Terre, San Rocco di Recco ore 16:15

Domenica 23, Bogliasco - Sammargheritese, Comunale di Sori ore 17:00

Domenica 23, Angelo Baiardo – Levanto, Strinati di Genova ore 15:00

Under 15

Sabato 22, Bogliasco - Goliardicapolis, Garrone di Bogliasco ore 18:30

Sabato 22, Canaletto Sepor – Don Bosco, Tanca della Spezia ore 16:30

Sabato 22, Little club James – Athletic Club Liberi, San Giorgio Bavari di Genova ore 16:45

Sabato 22, Rivasamba – Molassana Boero, Andersen di Sestri Levante ore 16:30

Domenica 23, Ca de Rissi – Tarros Sarzanese, Boero di Genova ore 11:00

Domenica 23, Lavagnese – Arci pianazze, Riboli di Lavagna ore 10:30

Under 14

Sabato 22, Athletic Club liberi – Rapallo Rivarolese, Mons.Sanguinetti di Genova ore 15:00

Sabato 22, Tarros Sarzanese – Rivasamba, Berghini di Sarzana ore 17:15

Sabato 22, Valdivara 5 Terre – Sammargheritese, Colombo di Beverino ore 16:45

Domenica 23, Canaletto Sepor -Entella, Tanca della Spezia ore 16:45

Domenica 23, Don Bosco – Villaggio calcio, Cimma della Spezia ore 15:00

Domenica 23, Goliardicapolis – Bogliasco, San Desiderio di Genova ore 15:00