Calcio a 5 ASI, un super Ivascu trascina la capolista

La Spezia - L'undicesima giornata del campionato provinciale di calcio a 5 ASI, torneo organizzato da Campionato Spezzino, va in archivio con la nona vittoria stagionale dei Vulturri che battono i Mammelloni grazie alle reti di Fusetti, a segno con cinque reti, Giosanu, autore di un poker, Vaiano, a segno con sei reti, e Ivascu, autore di ben sette reti nel definitivo 22-6. Tiene il passo la Ro-Mania, distaccata di due lunghezze dalla capolista, che centra la vittoria nel big match di giornata grazie alla singola di Tiba e alle doppiette di Azamfirei, Balteanu e Dediu che firmano il definitivo 7-6 contro l'Olandese Volante, quest'ultimo a segno con la doppietta di Di Blasio e la tripletta di Longhi e la singola di Xhakosi. Il poker di Tulliani, oltre alla doppietta di Rolla e alla singola di Menta, regala la vittoria al Lerici FC che batte 8-0 la New Team , mentre un super Asendulesei porta alla vittoria l'Atletico ma non troppo che batte 11-1 i Cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato a quota zero punti.



Risultati 11a giornata

Olandese Volante – Ro-Mania 6-7 ( Di Blasio 2, Longhi 3, Xhakosi; Azamfirei 2, Balteanu 2, Dediu 2, Tiba )

Cugini di Campiglia – Atletico ma non troppo 1-11 (Ahmetaj; Abraciano, Asendulesei 8, Ceridono 3, Tamburini 5, Torcigliani 4 )

MK – Stralunati rinviata

New Team – Lerici FC 0-8 ( Menta, Rolla 2, Tulliani 4 )

Vulturii – I Mammelloni 22-6 ( Fusetti 5, Giosanu 4, Ivasu 7, Vaiano 6; Fosella 2, Kuci, Martin, Rodi 2 )

Ha riposato: Pizzeria L'Arcolana



Classifica: Vulturii 27; Ro-Mania 25; Olandese Volante 24; Pizzeria L'Acolana 19; Lerici FC 14; Mk 12, Stralunati 11; I Mammelloni 10; Atletico ma non troppo 8; New Team 6; Cugini di Campiglia 0