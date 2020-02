Calcio a 5 ASI, i Vulturri centrano l'undicesima vittoria stagionale

La Spezia - La tredicesima giornata del campionato provinciale di calcio a 5 ASI va in archivio con l'undicesima vittoria stagionale della capolista Vulturri che grazie prestazione maiuscola di Giosanu, per il forte attaccante la soddisfazione di mettere a segno cinque reti, batte 13-3 il Lerici FC. La Rom-Mania si conferma al secondo posto grazie alla netta e rotonda vittoria conquistata contro il fanalino di coda dei Cugini di Campiglia dove spicca su tutti la prestazione offerta da Petru autore di nove reti. La coppia gol Andolcetti – Brunacci, entrambi a segno con tre reti, spinge alla vittoria la Pizzeria L'Arcolana che batte 13-5 I Mammelloni, ai quali non basta la prestazione di Rodi autore di una tripletta. Il poker messo a segno da tancredi regala i tre punti all'Atletico ma non troppo, mentre Carli è decisivo nella vittoria della Mk sulla New team.Ha osservato il turno di riposo la formazione dell'Olandese Volante, terza forza del campionato.



Prossimo turno- Cugini di Campiglia – I Mammelloni; Olandese Volante – Lerici FC; Pizzeria L'Arcolana – Mk; Stralunati – Ro-Mania; vulturii – New Team. Riposa: Atletico ma non troppo.

Risultati 13a giornata

Cugini di Campiglia – Ro-Mania 1-33 ( Rossi; Aurica 2, Balteanu 6, Dediu 11, Petru 9, Tiba 5 )

Stralunati – Atletico ma non troppo 1-4 ( Pulsinelli; Tancredi 4 )

New Team – Mk 3-4 ( Graf, Occhineri, Stanislao; Carli 2, Cerretti, Colombo )

Vulturii – Lerici FC 13-3 ( Giosanu 5, Ivascu, Vaiano 3, Enuta 4; Tulliani )

Pizzeria L'Arcolana – I Mammelloni 13-5 ( Andolcetti 3, Brunacci 3, Magliani; Kuci, Rodi 3, Micheletti )

Ha riposato: Olandese Volante



Classifica: Vulturii 33; Ro-Mania 31; Olandese Volante 27; Pizzeria L'Arcolana 25; Mk 15; Stralunati e Lerici FC 14; Atletico ma non troppo 11; I Mammelloni 10; New Team 6, Cugini di Campiglia 0.