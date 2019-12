Calcio Giovanile, ufficializzate le date dei recuperi

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto, con il comunicato numero 35 redato giovedì 13 dicembre 2019, le date dei recuperi dei campionati regionali Under 17 e Under 15. Di seguito il programma.





La gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO – MOLASSANA BOERO A.S.D. verrà recuperata domenica 05.01.2020, alle ore 11.00, sul campo “F. Cimma” di La Spezia.



La gara FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – ARCI PIANAZZE verrà recuperata mercoledì 18.12.2019, alle ore 18.30, sul campo “R. Garrone” di Bogliasco (GE).





La gara ATHLETIC CLUB LIBERI – LITTLE CLUB JAMES verrà recuperata mercoledì 18.12.2019, alle ore 20.00, sul campo “Mons. Sanguineti” di Genova (Quarto).



La gara TARROS SARZANESE SRL – CA DE RISSI SAN GOTTARDO verrà recuperata sabato 04.01.2020, alle ore 11.00, sul campo “P. Berghini” di Sarzana (SP).



La gara GOLIARDICAPOLIS 1993 – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO verrà recuperata martedì 17.12.2019, alle ore 18.30, sul campo “San Desiderio” di San Desiderio (GE).