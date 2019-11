Calcio Giovanile, ufficializzate le date dei recuperi

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato le date dei recuperi deii campionati regionali riservati alle Categoria degli Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14. Di seguito il programma completo







UNDER 17 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara LIGORNA 1922 – TARROS SARZANESE verrà recuperata giovedì 05.12.2019, alle ore 18.30, sul campo “Ligorna” di Genova.



UNDER 17 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara RIVASAMBA H.C.A. – ATHLETIC CLUB LIBERI verrà recuperata martedì 03.12.2019, alle ore 17.30, sul campo “Andersen” di Sestri Levante (GE).



UNDER 17 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara ANGELO BAIARDO – GOLIARDICAPOLIS 1993 verrà recuperata mercoledì 04.12.2019, alle ore 20.00, sul campo “G.Strinati” di S.Eusebio (GE).



UNDER 16 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara GOLIARDICAPOLIS 1993 – A.C.D. ENTELLA verrà recuperata mercoledì 04.12.2019, alle ore 18.30, sul campo “San Desiderio” di Genova.



UNDER 16 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara VALDIVARA 5 TERRE – GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. verrà recuperata mercoledì 04.12.2019, alle ore 18.00, sul campo “R.Colombo” di La Spezia.



UNDER 15 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara MOLASSANA BOERO – RIVASAMBA H.C.A. verrà recuperata martedì 03.12.2019, alle ore 16.30, sul campo “F.M. Boero” di Genova (Molassana).



UNDER 16 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara LEVANTO CALCIO – ANGELO BAIARDO verrà recuperata mercoledì 04.12.2019, alle ore 18.00, sul campo “R.Scaramuccia” di Levanto (SP).



UNDER 14 – GIRONE B (5^ Andata)

La gara GOLIARDICAPOLIS 1993 – RIVASAMBA H.C.A. verrà recuperata martedì 03.12.2019, alle ore 17.00, sul campo “San Desiderio” di Genova.