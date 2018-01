Calcio Giovanile, squilli di riscossa per Allievi e Giovanissimi del Levanto

Levanto - Può sfuggire, ma qualcosa si muove eccome, nel settore giovanile del Levanto. Per la prima volta, dall’inizio dei rispettivi campionati, sia i Giovanissimi Sperimentali o di “Fascia B” (a proposito quanti anni erano che a Levanto non ci si qualificava per la ribalta regionale...) che gli Allievi Provinciali hanno vinto.

Vibrazioni di rivalsa, insomma, dai ranghi verdi in un momento difficile per la prima squadra biancoceleste. Per la cronaca i Regionali Sperimentali, allenati da Marco Lagaxio, hanno spadroneggiato con un roboante 5-0 sul campo del Ceparana al “Cipriano Incerti”; straripante ivi un Sovio Contardo triplettista. Da parte loro gli Allievi di mister Marco Baldassare si sono aggiudicati per 3-2, al “Raso Scaramuccia” di Moltedi la battaglia del gol con il Don Bosco Spezia: bella doppietta di Matteo Cappelletti.