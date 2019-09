Calcio Giovanile, oggi due anticipi della categoria Under 15 e Under 14

La Spezia - Archiviata la preparazione estiva, oltre ai tornei e alle amichevoli pre-campionato, da questo pomeriggio si scende in campo per conquistare i punti necessari per qualificarsi ai prossimi campionati regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14. Infatti, questo pomeriggio, sono in programma due anticipi della prima giornata della fase di qualificazione degli Under 15 e Under 14. Per la categoria Under 15, l'anticipo è tra il Pieve Ligure ed il Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno, partita valevole per il girone 6, mentre per la categoria Under 14 scende in campo il Follo Calcio di Barbieri che sarà impegnato nella difficile trasferta dell'Adersen di Sestri levante contro i padroni di casa del Rivasamba, match valevole per il girone 8. Di seguito il programma completo della prima giornata, che si concluderà nella giornata di giovedì 12 settembre.



Under 15

Girone 5, 1a giornata

Mercoledì 11 settembre, Calcio Caperanese Entella – Ligorna, Daneri di Chiavari ore 18:00

Mercoledì 11 settembre, Ceparana Calcio – Santerenzina, Incerti di Ceparana ore 18:00

Mercoledì 11 settembre, Sestri Levante – Don Bosco Spezia Calcio, Sivori di Sestri Levante ore 17:30

Girone 6, 1a giornata

Martedì 10 settembre, Pieve Ligure – Golfo Paradiso PRCA, Vallebona di Genova ore 16:30

Mercoledì 11 settembre, Rivasamba – Arci Pianazze, Andersen di Sestri Levante ore 16:30

Giovedì 12 settembre. Entella – Sammargheritese, Celeri di Chiavari ore 17:45



Under 14

Girone 8, 1a giornata

Martedì 10 settembre, Rivasamba – Follo Calcio, Andersen di Sestri levante ore 17:00

Giovedì 12 settembre, Goliardicapolis – Ligorna, San Desiderio di Genova ore 18:30

Girone 12, 1a giornata

Mercoledì 11 settembre, Borgoratti – Entella, Vallebona di Genova ore 16:30

Mercoledì 11 settembre, Tarros Sarzanese – Arci Pianazze, Falconara di Lerici ore 15:00