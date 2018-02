Calcio Giovanile, le compagini dell'Aullese si distinguono nei campionati provinciali

Aulla - Tocca al versante impegnato nei campionati provinciali, nel weekend della “debàcle” dei Giovanissimi Regionali sconfitti per 3-0 nella visita al Montecatinimurialdo, tenere alto il nome dell’ Aullese appunto nello scorso fine settimana.

Sempre secondi e all’inseguimento della capoclassifica Forte dei Marmi, gli Allievi annata 2001 nel Girone A del campionato di categoria “lucchese”, affermatisi in casa per 2-1 sullo Sporting Massarosa. Neroverdi in vantaggio con Ridondelli su calcio di punizione di un Fabiani scatenato a centrocampo, il quale nella ripresa (dopo il pareggio avversario prima del riposo) procura pure il rigore decisivo, che viene trasformato dal subentrato Petacchi.

Ecco la formazione messa in campo da coach Tommaso Porfido; Delle Piane, Dallara (Calvo), Jovanovich; Malatesta, Rossi, Venuti; Ridondelli, Fabiani, Cardillo (Benelli); Battaglia e Carare (Petacchi).

Vittoriosi al “Lorenzo Quartieri” pure gli “altri” Allievi, quelli di classe 2002 impegnati nel pertinente Girone A “massese”, sul Piano di Conca per 4-0. Doppietta qua di Brizzi, a segno di testa su cross di Castagneto e poi in mischia, a cui si aggiungono la rete dello stesso Castagneto con un poderoso diagonale da fuori area e di Ruffini sotto porta. Mister Antonio Mascia ha schierato per l’occasione: Chiocca (Magnani), Gaspari, Rossi; Barontini, Giromini (Benvenuto), Chirita (Bertolini), Mazzone S., Giardina (Marchio), Tonelli (Lombardi); Brizzi (Ruffini) e Castagneto (Miftah). Aullesi attesi adesso sul terreno della vicecapolista Massese.

Sul medesimo Piano di Conca, ma in casa di quest’ultimo, hanno infine imperversato con un 7-0 i Giovanissimi B che nel loro Girone A di Massa sono fuori classifica poiché ad Aulla di anno 2003 ci sono già i Regionali. Comunque ora essi devono ricevere niente meno che il “leader” Forte dei Marmi. Nel frattempo a bersaglio a Piano due volte Zavato e una Conti, Orosco e Buttini, Trombella e Touil. Trainer Luciano Olivieri ha utilizzato qui…Arioni, Remedi (Fittipaldi), Conti; Luciani, Touil, Zavato; Boutmane, Orosco, Lombardo; Buttini e Trombella (Evangelista).