Calcio Giovanile, la Pontremolese Juniores spera nella promozione

Pontremoli - A pochi giorni dall’attesa decisione della ormai “vecchia” stagione, è previsto per il prossimo 20 maggio dal Consiglio Ferale(speriamo sia la volta buona) per quale sarà il futuro anche del calcio giovanile. In questo contesto parliamo del campionato della Juniores Provinciale che fino al giorno della sospensione aveva visto come protagoniste i lunigianesi di Pontremoli e i lucchesi della Polisportiva Camaiore con un buon margine di punti sulle inseguitrici Serricciolo e Sporting Pietrasanta. Le due di vertice divise da soli due lunghezze in virtù del big-match dell’ultima giornata utile prima dell’emergenza sanitaria al “Lunezia” dove gli ospiti in piena zona Cesarini hanno compiuto il colpaccio vanificando la possibilità agli azzurri di mantenere il vantaggio addirittura di allungare a +7. Ma così non è stato, il club di via Veterani dello Sport attraverso le parole del loro allenatore il pontremolese d.o.c. come Riccardo Capiferri analizza il periodo che è stato e quello che potrà essere in futuro della sua squadra e quello dei campionati giovanili rispondendo alle ns rituali domande : Mister a breve si avrà la sospensione definitiva cosa ne dici ? “ Penso che sia giusto, soprattutto per quanto riguarda la salute dei ragazzi. Il calcio è uno sport fantastico ma va fatto nella massima sicurezza. Speriamo che questo periodo di stop serva a tutti per fare un esame di coscienza per poi ripartire tutti più sereni e più carichi. Come avete passato questi mesi di inattività? Personalmente in questi mesi sono stato a stretto contatto con i miei ragazzi nel gruppo wathsapp, ci sentiamo quasi tutti i giorni, d’altronde tengo a precisare siamo una grande famiglia. Per quanto riguarda il tuo campionato come è stato, come sarà il prossimo ?



“Il nostro campionato è stato fantastico, la prima parte bene, battuta d’arresto all’undicesima giornata contro lo Sp.Pietrasanta. Da quello stop grande cavalcata con dieci successi consecutivi, ma soprattutto ottenute con ottime prestazioni dove tutta la rosa a disposizione ha avuto lo spazio per dimostrare il valore di tutti i giocatori. Speravamo di vincerlo ma è andata così, il gruppo è eccezionale, partito da agosto con tanta motivazione, dove è riuscito a trascinare una intera città e tutti gli sportivi della Lunigiana e non. A mio avviso nulla è perduto, il campo fino al 29 febbraio ha certificato il nostro primo posto, con uno score a dir poco invidiabile diciassette vittorie, due pareggi e due sconfitte tutte interne. Miglior attacco del girone con la bellezza di 91 centri, terzo reparto difensivo meno perforato con 27 reti, questo gruppo ha sempre lavorato con tanta voglia e passione, sembravano dei veri professionisti. Da questo gruppo che è un buon serbatoio per la prima squadra ci sono diversi ragazzi che in prospettiva sposeranno la causa di un trampolino come il campionato di eccellenza, campionato conquistato la scorsa stagione con merito. In queste settimane si leggeva di tutto ma in definitiva nulla di vero è emerso, con quali criteri sarebbe finita la stagione e come sarebbe stata la nuova prospettiva, tantissime proposte dal modo del calcio giovanile ma forse mercoledi 20 p.v. conosceremo le decisioni della Lega. A mio giudizio spero che promuovano noi ed il Camaiore al Regionale, in fin dei conti c’è lo meritiamo entrambe. Differentemente alle nostre previsioni ci atteneremo alle nuove disposizioni dei nostri organi principali, imfine – chiude il tecnico degli azzurri – ribadisco la cosa più importante la salute di tutti, dopo viene lo sport, se a fine estete ricominceremo a ritornare in campo vorrà dire che tutto o quasi tornerà alla normalità, compresa la scuola per i ragazzi”.