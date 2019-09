Calcio Giovanile, il programma del turno infrasettimanale degli Under 15

La Spezia- Archiviate le partite domenicali, domani pomeriggio si torna nuovamente in campo per la fase di qualificazione al prossimo campionato regionale Under 15. In programma due derby spezzini. Nel Girone 5, la Santerenzina attende al Falconara il Don Bosco Spezia Calcio di mister Paolo Rossi, mentre nel Girone 6 l'Arci Pianazze farà gli onori di casa al Colli Ortonovo. Di seguito il programma completo.



Under 15

Girone 5, 4a giornata

Calcio Caperanese Entella – Sestri levante, Daneri di Chiavari ore 18:15

Ligorna – Ca de Rissi, S.Eusebio di Gernova ore 15:30

Santerenzina – Don Bosco Spezia Calcio, Falconara di Lerici ore 17:30

Girone 6, 4a giornata

Arci Pianazze – Colli Ortonovo, Scopsi di Arcola ore 17:00

Golfo ParadisoPRCA – Samamrgheritese, San Rocco di Recco ore 18:00

Rivasamba – Entella, Andersen di Sestri Levante ore 16:00