Calcio Giovanile, il programma del fine settimana

La Spezia - Altro fine settimana ricco di partite valevoli per la qualificazione al prossimo campionato regionale riservato alle categoria Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, con numerosi anticipi del sabato pomeriggio. Di seguito il programma completo di tutti e quattro i campionati.









Under 17

Girone 6, seconda giornata

Sabato 21/09, Ceparana Calcio – Arci Pianazze, Incerti di Ceparana ore 15:30

Sabato 21/09, Little Club James – Canaletto Sepor, San Giorgio Bavari ore 17:30

Sabato 21/09, Vallescrivia – Lavagnese, Comunale Ronco Scrivia ore 16:30

Girone 7, seconda giornata

Sabato 21/09, Calcio Caperanese Entella – Colli Ortonovo, Daneri di Chiavari ore 16:00

Sabato 21/09, Don Bosco Spezia Calcio – Sammargheritese, Cimma della Spezia ore 18:00

Domenica 22/09 Santerenzina – Valdivara 5 Terre, Falconara di Lerici ore 10:30



Under 16



Sabato 21/09, Goliardicapolis – Mamas Giovani, San Desiderio di Genova ore 16:30

Sabato 21/09, Levanto Calcio – Little Club James, Raso Scaramuccia di Levanto ore 16:00

Domenica 22/09, Lavagnese – Sestri Levante, Riboli di Lavagna ore 15:30

Girone 7, seconda giornata

Sabato 21/09, Bogliasco – Colli Ortonovo, Garrone di Bogliasco ore 17:00

Domenica 22/09, Sammargheritese – Ca de Rissi, Broccardi di S.Margherita Ligure ore 15:30

Girone 8, seconda giornata

Sabato 21/09, Golfo Paradiso PRCA – Tarros Sarzanese, San Rocco di Recco ore 16:00

Sabato 21/09, Pieve Ligure – Rivasamba, San Giorgio Bavari ore 16:00

Domenica 22/09, Arci Pianazze – Santerenzina, Scopsi di Arcola ore 10:30

Girone 9, seconda giornata

Sabato 21/09, Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio, Tanca della Spezia ore 18:00

Sabato 21/09, Valdivara 5 Terre – ANPI Casassa, Colombo di Beverino ore 16:00

Domenica 22/09, Santa Maria – Borgoratti, Macera di Rapallo ore 10:30



Under 15

Girone 5, terza giornata

Sabato 21/09, Ceparana Calcio – Calcio Caperanese Entella, Incerti di Ceparana ore 17:15

Domenica 22/09, Ca de Rissi – Ceparana Calcio, 25 Aprile di Genova ore 17:00

Domenica 22/09, Sestri Levante – Ligorna, Sivori di Sestri Levante ore 10:30

Girone 6, terza giornata

Sabato 21/09, Colli Ortonovo – Golfo Paradiso PRCA, Comunale Castlenuovo Magra ore 16:30

Domenica 22/09, Entella – Arci Pianazze, Celeri di Chiavari ore 16:30

Domenica 22/09, Pieev Ligure – Rivasamba, San Giorgio Bavari ore 10:30

Girone 7, seconda giornata

Sabato 21/09, Calvarese – Santa Maria, Piombo di Monleone ore 15:30

Sabato 21/09, Lavagnese – Tarros Sarzanese, Riboli di Lavagna ore 17:30

Domenica 22/09, Valdivara 5 Terre – Mamas Giovani, Colombo di Beverino ore 10:30



Under 14

Girone 7, seconda giornata

Sabato 21/09, Sampierdarenese – Valdivara 5 Terre, Begato di Genova ore 16:45

Sabato 21/09, Superba Calcio – Angelo Baiardo, Ceravolo di Genova ore 16:45

Girone 8, terza giornata

Sabato 21/09, Ligorna – Follo Calcio, 25 Aprile di Genova ore 18:30

Domenica 22/09, Rivasamba – Goliardicapolis, Andersen di Sestri Levante ore 10:30

Girone 9, seconda giornata

Sabato 21/09, Mamas Giovani – Don Bosco, Pieroni della Spezia ore 15:30

Domenica 22/09, Athletic Club Liberi – Little Club James, Comunale di Sori ore 10:30

Girone 10, seconda giornata

Sabato 21/09, Santa Maria – Lavagnese, Macera di Rapallo ore 15:30

Domenica 22/09, Don Bosco Spezia Calcio – Bogliasco, Cimma della Spezia ore 10:30

Girone 11, seconda giornata

Domenica 22/09, Canaletto Sepor – Pieve Ligure, Tanca della Spezia ore 17:00

Domenica 22/09, Genovese – Villaggio Calcio, S.Eusebio di Genova ore 10:30

Girone 12, terza giornata

Domenica 22/09, Entella – Arci Pianazze, Celeri di Chiavari ore 15:00

Domenica 22/09, Tarros Sarzanese – Borgoratti, Falconara di Lerici ore 15:30