Calcio Giovanile, il Don Bosco Spezia mette in mostra giovani bomber

La Spezia - E’ il settore giovanile dei “goleador”, quello del Don Bosco Spezia, da un po’ di tempo a questa parte. Non c’è infatti solo Sarti capocannoniere fra i Giovanissimi Provinciali, non c’è soltanto Formato “pentabomber” con la sua cinquina a livello Pulcini, ora ecco farsi largo pure questo Sebastiano Grisolia Baracco che nel competente girone guida la classifica dei cannonieri tra gli Allievi Regionali / Girone B.

.

Nel frattempo un po’ di rammarico, seppur nel contesto di una generale soddisfazione, per i risultati delle squadre salesiane nei tornei giovanili che tengono banco durante le festività di fine e inizio anno. Sia i Giovanissimi annata 2004 al “Natale Canarino” del Canaletto Sepor contro quest’ultimo, sia gli Esordienti classe 2005 al “Natale 2017” del Colli Ortonovo, anche qui contro i padroni di casa: hanno ceduto in finale e ai calci di rigore.

I Giovanissimi 2004 di mister Fabrizio Ricciardi, affiancato da Alessandro Leo, al “Tanca” spezzino hanno ceduto appunto ai penalty per 4-3 dopo che era terminata 1-1. Questa la “rosa” del Don Bosco impiegata al “Natale” canalettese col trio Manfroni-Portunato-Sommovigo Sr. a rappresentare la dirigenza; Adami, Bernasco, Bertoli, Bordino, Crovara, D’ Ippolito, Favazza, Galletti, Galli, Manfroni, Mauro, Molouk, Portunato Jr., Sciaccaluga, Sommovigo e Spadoni.

Da parte loro gli Esordienti del 2005 allenati dal medesimo Papadhopulli assistito da Enzo De Vivo e Alessandro Lombardi, a Castelnuovo Magra si sono “arresi” soltanto ai caldi di rigore per 3-2 dopo che era finita 1-1, in semifinale avevano superato per 1-0 l’ Atletico Carrara.

Questo il parco-giocatori rossonero utilizzato nel contesto…Comandatore, Falli, Gigante D., La Piana, Maresca, Palmieri, Paolini, Pellegrinelli, Pini, Portoghese, Savani, Sciambra, Prencipe, Rusca e Ugolini (dirigente accompagnatore Pietro Gigante).