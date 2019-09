Calcio Giovanile, i risultati parziali delle qualificazioni Under 15 e Under 14

La Spezia - Nel campionato Under 15, inizio spumeggiante per le formazioni spezzine del Santerenzina e del Don Bosco Spezia Calcio, che rispettivamente hanno conquistato la prima vittoria stagionale contro le formazioni del Ceparana Calcio e Sestri Levante, mentre inizia con un pareggio il cammino dell'Arci Pianazze. Nel campionato Under 14, rotonda sconfitta del Follo Calcio, mentre il derby spezzino va alla Tarros Sarzanese che batte 3-1 l'Arci Pianazze.





Under 15

Girone 5, 1a giornata

Calcio Caperanese Entella – Ligorna 1-1

Ceparana Calcio – Santerenzina 2-3

Sestri Levante – Don Bosco Spezia Calcio 0-7





Girone 6, 1a giornata

Pieve Ligure – Golfo Paradiso PRCA 2-1

Rivasamba – Arci Pianazze 1-1

Entella – Sammargheritese





Under 14

Girone 8, 1a giornata

Rivasamba – Follo Calcio 3-0

Goliardicapolis – Ligorna 4-0



Girone 12, 1a giornata

Mercoledì 11 settembre, Borgoratti – Entella

Mercoledì 11 settembre, Tarros Sarzanese – Arci Pianazze 3-1