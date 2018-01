Calcio Giovanile, i Pulcini 2007 del Don Bosco fanno man bassa di tornei

La Spezia - I Pulcini annata 2007 del Don Bosco Spezia si avvicinano alla conclusione della “campagna dei tornei”, intrapresa col periodo delle feste, aggiudicandosi anche il Memorial “Libero Salvetti” della Tarros Sarzanese. Qua, superato in semifinale il Colli Ortonovo con reti di Rosario, Emovon e Sommovigo…i piccoli oratoriani allenati da Denis Maggiani hanno vinto pure la “finalissima” con la Carrarese, in virtù di una bella rete di Fiori, premiato però quale capocannoniere il compagno di squadra Formato.

Subito prima questa “macchina da tornei” s’era aggiudicata in casa il Memorial “Papocchia” (sconfitto in finale lo Spezia 2008 con Fiori “match winner”) e aveva raggiunto le finali al 1.o Torneo “Città di Santo Stefano Magra – Bvlg” battendovi peraltro la Virtus Entella; 3-1 con gol di Emovon e Dini. A proposito, con l’ Entella il D. Bosco aveva già pareggiato al Torneo del Trincerone dove essi sono arrivati primi fra le compagini non professionistiche, 2-2 con marcature di dei “soliti” Emovon e Fiori e lo stesso Genoa s’era imposto appena 2-1 con Scollo marcatore rossonero.

Subito dopo invece raggiunte le finali al torneo del Centro Canale a Castelnuovo Magra, organizzato dal Colli Ortonovo, che il 1.o Maggio avrà una fase nazionale a cui i salesiani si sono in tal modo qualificati. Decisivo qui il 5-2 sull’ Atletico Carrara con segnature di Fiori, Terracciano ed Emovon, Sommovigo e Scollo.

Eppure non si tratta di complesso esclusivamente da tornei, fra questi ultimi e il medesimo campionato, 63 le segnature fatte e 18 quelle subite. Le cifre parlano chiaro, limpido, cristallino.

Questo il parco-giocatori: Emovon, Fiori, Formato, Mangano, Rosario, Savani, Scollo, Sommovigo, Terracciano, Tirozzi. I dirigenti sono Elena Milazzo e Cesare Sommovigo.