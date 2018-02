Calcio Giovanile, gli Allievi dell'Aullese sconfitti nello scontro al vertice

Aulla - Al “Lorenzo Quartieri” gli Allievi Provinciali classe 2001 dell' Aullese non riescono a scardinare la difesa della capolista Forte dei Marmi, nel secondo tempo nettamente dominato dopo che il primo s'era chiuso con zero gol e un rigore fallito per uno, per cui il match-clou finisce senza reti e coi neroverdi che restano secondi a sei punti dal Forte.

.

Come accennato, prima dell'intervallo calcio di rigore (dubbio) parato da Delle Piane a Pugliese, poco dopo è stato invece Petacchi a vedersi parare il penalty ottenuto concesso per fallo su Cardillo. Quindi seconda metà, come detto, con gli aullesi costantemente all'offensiva...ma senza fortuna.

Per la cronaca hanno giocato: Delle Piane, Rossini (Cardellini), Jovanovich; Malatesta, Calvo, Venuti; Ridondelli (Tonelli), Fabiani, Petacchi; Battaglia e Cardillo (Carare). A disposizione, Dallara, Beneli e Bartolini. Ora visita al forte Camaiore.

E' andata tutto sommato meglio agli altri Allievi, quelli più giovani di annata 2002 che sempre nel Girone A giocano però il campionato di categoria della provincia di Massa-Carrara e non quello “lucchese”, i quali sempre ad Aulla hanno rifilato un 5-1 all' Atletico Carrara e si mantengono quarti in classifica. “Overture” di capitan Rossi su penalty procurato da G. Mazzone, raddoppio di Prenci con un diagonale al bacio, triplica lo stesso Mazzone G. in mischia. Nella ripresa vanno a segno pure Chirita sotto misura e chiude la cinquina il subentrato Brizzi su passaggio filtrante del pure neoentrato Lombardi...insomma ha funzionato alla grande pure chi e' partito dalla panchina.

Mister Antonio Mascia ha schierato la seguente formazione; Gabrielli (Magnani), Gaspari, Rossi; Barontini, Mazzone G., Chirita (Brizzi); Giardina, Giromini (Benvenuto), Castagneto (Lombardi); Ruffini (Miftah) e Prenci (Bertolini). A disposizione Mazzone S.