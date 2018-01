Calcio Giovanile, continua l´ottimo momento per Giovanissimi e Allievi dell´Aullese

Aulla - Approfittando della sconfitta del Lido di Camaiore con l’ Atletico a Lucca, i Giovanissimi Regionali dell’ Aullese restano adesso soli al quarto posto, nel Girone D del campionato toscano di categoria.

Da parte loro, essi infatti hanno sconfitto per 1-0 al “Lorenzo Quartieri” il Giovani Via Nova, con rete di Brugiati al 22’ che mister Stefano Perfigli ha poi definito un “eurogoal alla Del Piero”.

Primo tempo ampiamente dominato dai neroverdi, un paio di volte vicini al raddoppio con Rossi, controllati poi gli avversari nella ripresa che nel finale ha visto infine gli aullesi rifarsi pericolosi.

In arrivo ora lo scontro ad Aulla con quell’ Oratorio Nazzano che è, in terza posizione, due punti sopra capitan Berettieri e compagni.

Di seguito il “tabellino” del match…

Aullese-Giovani Via Nova 1-0

Aullese: Di Furia, Simonelli C., Bertolini (Arcuri); Pennucci, Berettieri, Simonelli J.; Brugiati, Bortolasi, Lombardo; Rossi (Tavaroni) e Brice (Zavato). A disp. Bacchi, Tognini, Mascia e Perotti.

Giovani Via Nova: Barbieri, Girolami (Malucchi), Morini (Piattelli); Fanti (Masini), Bardelli (Niccolai), Bevacqua (De Simone); Cecchini, Methasani, Sturba; Stobbia (De Santis) e Parlato (Bartolomei).

Arbitro: Santin di Carrara.

Intanto imponendosi per 2-1 sull’ Oratorio a Nazzano, gli Allievi Provinciali (annata 2001) dell’ Aullese non demordono dal tenere costantemente sotto tiro la capolista Forte del Marmi, quest’ultima a 3 punti di distacco in quel gruppo A del comitato federale di Lucca che li vede in seconda posizione. A segno Carare su percussione di Fabiani e Cardillo su “assolo”. Qua mister Tommaso Porfido ha schierato questa formazione: Delle Piane, Cardellini (Jovanovich), Venuti; Malatesta, Rossi (Dallara), Calvo; Carare (Tonelli), Fabiani, Petacchi; Battaglia e Cardillo (Giardina). A disposizone Benelli.

Tre punti a proposito pure quelli che separano gli Allievi Provinciali classe 2002 aullesi dalla loro capoclassifica San Marco Avenza, a cui essi devono peraltro adesso fare visita, nel campionato del comitato di Massa-Carrara / Girone A. Però ivi, fra i neroverdi quindi terzi e la testa della graduatoria, c’è la Massese seconda un punto più sù. Per la cronaca stavolta i verde-nero, a loro volta in trasferta, l’hanno spuntata con un altisonante 5-3 contro la Virtus Poggioletto.

Trainer Antonio Mascia ha fatto giocare qui… Gabrielli, Gaspari (Ruffini), Rossi; Barontini, Mazzone S., Giardina; Mazzone G., Giromini, Tonelli; Brizzi (Castagneto) e Chirita (Lombardi). A disposizione Magnani e Bertolini. Doppietta di Rossi e reti di Brizzi, Tonelli, Chirita.

Per concludere perentorio 3-0 dei Giovanissimi Provinciali a danno dell’ Oratorio Nazzano, al “Lorenzo Quartieri”, in quel campionato di Massa e Carrara in cui sono però fuori classifica poiché l’ Aullese prende parte già alla competizione di categoria regionale. Pure ivi si tratta del raggruppamento A.

Questo l’allineamento utilizzato per l’occasione da coach Luciano Olivieri; Bacchi, Luciani (Galeazzi), Pierotti; Mascia, Zavato (Pennucci), Touil (Simonelli J.); Jovanovich, Tognini (Bortolasi), Stoian; Buttini e Orosco (Boutmane).

A segno Boutmane su retropassaggio di Jacopo Simonelli, Galeazzi in scivolata su suggerimento del medesimo Simonelli e quest’ultimo, su azione personale. Da rilevare che le tre reti sono state segnate nell’ultima dozzina di minuti in cui sono entrati appunto Simonelli e un altro paio di elementi della squadra “regionale”.

Infine, nei tornei sperimentali della federcalcio di questo periodo, 3 vittorie su altrettante gare degli Esordienti aullesi del 2006 a Tirrenia, tre 0-0 di quelli del 2005 in altrettanti incontri a Pontremoli.