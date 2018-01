Calcio Giovanile, concluso a Ceparana il `Torneo di Natale`

Nei Pulcini classe 2008 affermazione per il Valdivara 5 Terre, mentre nei Primi Calci 2009 è la formazione del Mama'S Giovani ad avere la meglio

Bolano - Sono Valdivara Cinque Terre e Mamas Giovani, rispettivamente coi Pulcini classe 2008 e coi Primi Calci 2009, ad aggiudicarsi la riuscita prima edizione del “Torneo di Natale” organizzato (al “Cipriano Incerti”) dal Ceparana; buona comunque la tenuta nel contesto di quest’ultimo, giunto secondo tra i Pulcini, quarto fra i Primi Calci. I giovani “torelli” del Mama'S nello specifico hanno superato in finale il Colli Ortonovo, dopo aver battuto in semifinale il Ceparana Nero e nel girone d’avvio aver sconfitto La Foce, Ceparana Rosso e una prima volta lo stesso Colli.



Ma guardiamo con ordine come sono andate le finali...



Annata 2008



Per il 1.o e 2.o posto:



Valdivara 5 Terre-Ceparana 3-0

Reti: Ceccolini, Teodini, Moggia D.

Valdivara: Mazzara, Ceccolini, Teodini, De Marco, Xeca, Armstrong, Moggia D., Moggia M., Bertoli. All. Codognotto e Schiavo.

Ceparana: Maiorana, Chiappini, Isamri, Parentini, Ruffini, Sartori E., Sartori G., Parentini, Pannullo. All. Bertoncini e Plicanti.



Per il 3.o e 4.o posto: Arci Pianazze-Levante 3-2



Annata 2009



Finale per il 1.o e 2.o:



Mamas G.-Colli Ortonovo 5-3

Reti: Richichi (2) Marsili, La Porta, Righetti, Fantinati, Carrabino, Frangi.

Mamas Giovani: Rizzo, Carrabino, Dittamo, Fantinati, La Porta, Melequi, Richichi, Vicari. All. Battolla.

Colli Ortonovo: Biggi, Batca, Petacchi, Baccaro, Righetti, El Fallah, Marsili, Frangi. All. Fantoni.

Finale per il 3.o e 4.o: Valdivara 5 Terre-Ceparana 12-2