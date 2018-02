Calcio Giovanile, all'Aullese poker dei Regionali

Nelle altre gare si registrano invece pareggi "conditi" da molte realizzazioni

Aulla - I Giovanissimi Regionali dell’ Aullese tornano a vincere niente meno che con un “poker” rifilato, al “Lorenzo Quartieri”, a quel Versilia che peraltro nel girone di andata li aveva battuti. Ritmo e gioco, da parte neroverde, a dispetto del campo pesante a causa del maltempo e appunto quattro gol 4 (a zero): due per tempo.

Sblocca il risultato Bertolini con una stangata da fuori area, fra una palla-gol e l’altra ecco successivamente il raddoppio prima del riposo, firmato da Bortolasi su calcio di rigore “guadagnato” da Brice; quest’ultimo triplica nella ripresa, dopo che Di Furia e Arioni hanno neutralizzato le velleità di recupero versiliese, in mischia e poco dopo Bortolasi sancisce la quaterna in contropiede. Nel finale addirittura un paio di occasioni di “manita”.

Mister Stefano Perfigli soddisfattissimo a fine gara e aullesi in piena corsa per i playoff, a cui accedono le squadre classificatesi fra il secondo e il quinto posto, mentre la prima accede direttamente al livello superiore di “Elìte”. Capitan Berettieri e compagni sono al momento quarti insieme al Lido di Camaiore.

Vediamo infine il “tabellino” del match…



AULLESE – VERSILIA 4 – 0

Marcatori: Bortolasi (2) Bertolini e Brice.

Aullese: Di Furia (Arioni), Simonelli C., Pennucci, Berettieri, Bertolini (Simonelli J.), Galeazzi (Arcuri), Brugiati (Mascia), Bortolasi, Lombardo, Tavaroni (Rossi), Brice (Pierotti). All. Perfigli.

Versilia: Rosi, Di Maria, Seragini (Alyeni); Verona (Silvestri), Tucci, Davolio; Dell’ Amico (Galeotti), Lazri, Sgado; Tragni e Manfredi. A disp. Sacchelli. All. Agostini.

Arbitro: Serrar di Carrara.



E passiamo ai campionati provinciali. Gli Allievi dello scorso weekend, all’ Aullese, sono quelli dei 2-2. Tornano dopo un po’ di tempo alla vittoria invece i Giovanissimi annata 2004. Ma andiamo con ordine.

C’è una certa differenza fra i pareggi delle due squadre dei campionati provinciali della categoria Allievi. Si mangiano infatti un pochino le mani quelli dell’annata 2001 che, in vantaggio per 2-0 alla fine del primo tempo, col Camaiore quarto in classifica si fanno rimontare nella ripresa. Neroverdi infatti in vantaggio con Petacchi, su passaggio di Cardillo, il quale successivamente raddoppia “rapinando” un pallone vagante. A quel punto gli aullesi mancano però almeno un paio di volte l’occasione per chiudere del tutto la contesa, cosa che evidentemente incoraggia la riscossa degli avversari, i quali la mettono infatti in pratica nel secondo tempo. I ragazzi di mister Tommaso Porfido sono tuttora secondi nel Girone A “lucchese”, benché adesso il Forte dei Marmi capolista abbia “allungato”, però un punto dietro c’è un Viareggio che deve recuperare una partita.

Per la cronaca hanno giocato: Delle Piane, Cardellini, Jovanovich; Bartolini (Carare), Barontini, Calvo; Ridondelli (Chirita), Fabiano, Petacchi; Battaglia e Cardillo (Prenci). A disposizione Dallara e Giardina.

Diversamente, due volte hanno dovuto rimontare in casa d’un buon Versilia gli Allievi classe 2002 e più d’una volta Gabrielli in porta ha evitato il peggio, riuscendovi comunque dapprima con Rossi su rigore e dopo col “bomber” Brizzi (recentemente selezionato provinciale insieme a Mazzone, Barontini e lo stesso Rossi) su passaggio di Ruffini. Nel finale, ecco Tonelli sfiorare il “colpo”, ma probabilmente la sconfitta sarebbe stata ingenerosa per i versiliesi. Verde-nero, nel Girone A di Massa-Carrara, al momento terzi.

Coach Antonio Mascia ha schierato per l’occasione…Gabrielli, Mazzone G. (Miftah), Rossi; Barontini (Ruffini), Chirita, Giromini; Mazzone S. (Gaspari), Giardina, Tonelli; Brizzi e Prenci. A disposizione Magnani e Castagneto.

Tornano nel frattempo al successo i Giovanissimi del 2004, a cui la prima metà della gara è sufficiente per rifilare un secco 2-0 all’ Academy Massa Montignoso, a domicilio. .

In gol ivi Orozco Fregoso, di recente selezionato provinciale come il portiere Galleri, che Califfi ha smarcato alla grande e Marchetti al culmine d’un vertiginoso contropiede. Questa la formazione scesa in campo; Galleri (Bartolini), Genovesi (Pesce), Fittipaldi; Biancardi, Gilli, Califfi; Di Tomaso (Saini), Remedi, Marchetti; Bianchi (Piccolo) e Orozco (Giannarelli).