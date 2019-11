Calcio Giovanile Regionale, ufficializzate le date dei recuperi

La Spezia- Il Comitato Regionale Liguria ha reso note le date dei recuperi dei campionati regionale Under 16 e Under 14. Golfo Paradisoproreccocamogliavegno – Canaletto Sepor, partita valevole per il recupero della seconda giornata del campionato Under 16, verrà recuperata mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 18:30 presso il campo sportivo “San Rocco” di Recco. Per il campionato Under 14 Canaletto Sepor – Villaggio Calcio verrà recuperata mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 18:30 presso il “Tanca” della Spezia, mentre Entella – Valdivara 5 Terra si giocherà giovedì 21 novembre 2019 alle ore 17:30 presso il campo sportivo “Celeri” di Chiavari