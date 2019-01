Calcio Giovanile Regionale, il programma delle partite

La Spezia - Ci attende un fine settimana di grandi incontri, alcuni dei quali veri è proprio scontri diretti, nei Campionati regionali riservati alle categoria degli Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14. Nel Campionato Under 17 c'è grande attesa per le super sfide tra la Tarros Sarzanese - Rivasamba, partita in programma sabato al Berghini alle ore 16:30, e Goliardicapolis – Ligorna, match in programma domenica al San Desiderio di Genova alle ore 10:30. Nel Campionato Under 16 la super sfida di giornata è James – Molassana Boero, mentre c'è attesa per il derby spezzino tra l'Arci Pianazze ed il Canaletto Sepor, partita in programma sabato allo Scopsi alle ore 15:00. Nel Campionato Under 15 il big match è tra la Goliardicapolis ed il Real Fieschi, partita il programma sabato al San Desiderio di Genova alle ore 16:45, mentre al Tanca sarà di scesa il Classico spezzino tra il Canaletto Sepor e la Tarros Sarzanese, match in programma sabato alle ore 16:30. Chiude il Campionato Under 14 con le sfide d'alta classifica tra l'Athetic Club Liberi – Tarros Sarzanese, partita in programma al Monsignor Sanguinetti di Genova alle ore 16:30 di sabato 19, e Arci Pianazze – Canaletto Sepor, l'atteso derby spezzino in programma domenica allo Scopsi alle ore 10:30. Di seguito il programma completo di tutti e quattro i campionati regionali.





Under 17, undicesima giornata

19/01 Tarros Sarzanese – Rivasamba, Berghini ore 16:30

20/01 ANPI Casassa – Magra Azzurri, 25 Aprile ore 10:30

20/01 Don Bosco – Sammargheritese, Cimma ore 16:30

20/01 Golfo Paradiso PRCA – Arci Pianazze, San Rocco ore 10:30

20/01 Goliardicapolis – Ligorna, San Desiderio ore 10:30

20/01 Lavagnese – James, Riboli ore 9:30

Classifica: Ligorna 26; Rivasamba 23; Goliardicapolis, Tarros Sarzanese 21; Arci Pianazze 16; Lavagnese 14; ANPI Casassa 12; James, Sammargheritese 11; Magra Azzurri 8; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 4; Don Bosco Spezia Calcio.



Under 16, undicesima giornata

19/01 Arci Pianazze – Canaletto Sepor, Scopsi ore 15:00

19/01 Athletic Club Liberi – Golfo ParadisoPRCA, M.Sanguinetti ore 15:00

19/01 James – Molassana Boero, San Giorgio ore 15:15

19/01 Ligorna – Goliardicapolis, Comunale ore 18:00

20/01 Rivasamba – Don Bosco, Andersen di Sestri Levante ore 10:30

20/01 Sammargheritese – Bogliasco, Broccardi ore 10:30

Classifica; Ligorna 28; Bogliasco 22; Don Bosco Spezia Calcio 18; James 17; Molassana Boero 16; Athletic Club Liberi, Rivasamba 15; Sammargheritese 12; Goliardicapolis, Arci Pianazze 10; Canaletto Sepor 8; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 1



Under 15, undicesima giornata

19/01 Angelo Baiardo – Sammargheritese, Strinati ore 16:45

19/01 Canaletto Sepor – Tarros Sarzanese, Tanca ore 16:30

19/01 Don Bosco – Athletic Club Liberi, Cimma ore 16:15

19/01 Bogliasco – Arci Pianazze, Comunale ore 17:00

19/01 Goliardicapolis – Real Fieschi, San Desiderio ore 16:45

20/01 Valdivara 5 Terre – James, Colombo ore 10:30

Classifica: Goliardicapolis 27; Athletic ClubLiberi 23; James 22; Canaletto Sepor 17; Real Fieschi 15; Sammargheritese 14; Don Bosco Spezia Calcio 12; Angelo Baiardo, Bogliasco 9; Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre 8; Arci Pianazze 6.



Under 14, undicesima giornata

19/01 Athletic Club Liberi – Tarros Sarzanese, M. Sanguinetti ore 16:30

19/01 Colli Ortonovo – Goliardicapolis. Comunale ore 16:30

20/01 Arci Pianazze – Canaletto Sepor, Scopsi ore 10:30

20/01 Ca de Rissi – Don Bosco, Boero ore 16:30

20/01 Ceparana – Bogliasco, Incerti ore 10:30

20/01 Ledakos – Spezia, San Desiderio ore 16:30

Classifica: Athletic Club Liberi 28; Bogliasco 22, Arci Pianazze, Angelo Baiardo 21; Tarros Sarzanese 15; Canaletto Sepor 14; Don Bosco Spezia Calcio 11; Ca de Rissi 9; Ledakos 6; Colli Ortonovo 5; Goliardicapolis 4; Ceparana 3.