Calcio Giovanile Regionale, il programma del week end

La Spezia - Si fanno sempre più interessanti i campionati giovanili regionali riservati alle categorie degli Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, tutti giunti in procinto di disputare l'undicesima giornata. Di seguito il programma completo delle partite che si disputeranno tra sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020.











Under 17, 11a giornata

Sabato 18, Angelo Baiardo – Bogliasco, Strinati di Genova ore 16:30

Sabato 18, Athletic Club Liberi – Lavagnese, Mons. Sanguinetti di Genova ore 15:00

Sabato 18, Molassana Boero – Arci Pianazze, Boero di Genova ore 16:45

Domenica 19, Don Bosco Spezia Calcio – Ligorna, Cimma della Spezia ore 15:00

Domenica 19, Goliardicapolis – Sammargheritese, San Desiderio di Genova ore 16:30

Domenica 19, Rivasamba – Tarros Sarzanese, Andersen di Sestri Levante ore 10:30



Under 16, 11a giornata

Sabato 18, Ceparana – Entella, Incerti di Ceparana ore 16:30

Sabato 18, Bogliasco – Angelo Baiardo, Garrone di Bogliasco ore 18:30

Sabato 18, Tarros Sarzanese – Canaletto Sepor, Berghini di Sarzana ore 15:30

Sabato 18, Valdivara 5 Terre – Don Bosco Spezia Calcio, Coplombo di Beverino ore 15:15

Domenica 19, Golfo Paradiso PRCA – Levanto Calcio, San Rocco di Recco ore 10:30

Domenica 19, Sammargheritese – Goliardicapolis, Broccardi di S.Margherita Ligure ore 17:00



Under 15, 11a giornata

Sabato 18, Don Bosco Spezia Calcio – Goliardicapolis, Cimma della Spezia ore 16:30

Sabato 18, Lavagnese – Athletic Club Liberi, Riboli di Lavagna ore 17:00

Domenica 19, Arci Pianazze – Bogliasco, Scopsi di Arcola ore 10:30

Domenica 19, Ca de Rissi – Little Club James, Boero di Genova ore 11:00

Domenica 19, Canaletto Sepor – Rivasamba, Tanca della Spezia ore 10:45

Domenica 19, Tarros Sarzanese – Molassana Boero, Berghini di Sarzana ore 10:30



Under 14, 11a giornata

Sabato 18, Entella – Don Bosco Spezia Calcio, Celeri di Chiavari ore 16:30

Sabato 18, Bogliasco – Villaggio calcio, Garrone di Bogliasco ore 17:00

Domenica 19, Athletic Club Liberi – Tarros Sarzanese, Mons. Sanguinetti di Genova ore 11:00

Domenica 19, Canaletto Sepor – Rivasamba, Tanca della Spezia ore 10:45

Domenica 19, Goliardicapolis – Valdivara 5 Terre, San Desiderio di Genova ore 15:00

Domenica 19, Rapallo Rivarolese – Sammargheritese, Macera di Rapallo ore 15:00