Calcio Giovanile Regionale, il programma del fine settimana

La Spezia - Entrano sempre più nel vivo i campionati regionali riservati alla categoria Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, tutti in procinto di disputare la nona giornata. Nel campionato Under 17 c'è attesa per il big match tra la Tarros Sarzanese ed il Ligorna, mentre nel campionato Under 16 il big match è tra il Ligorna ed il Don Bosco Spezia Calcio. Nel campionato Under 15 c'è grande attesa per il derby spezzino tra il Canaletto Sepor ed il Don Bosco Spezia Calcio, mentre nel campionato Under 14 Athletic Club Liberi - Canaletto Sepor e Tarros Sarzanese – Don Bosco Spezia Calcio sono le due partite di cartello. Di seguito il programma completo.



Under 17, nona giornata

15/12 Don Bosco – Rivasamba, Cimma ore 15:30

15/12 Golfo Paradiso PRCA – ANPI Casassa, San Rocco ore 16:30

15/12 Lavagnese – Arci Pianazze, Riboli ore 16:30

15/12 Sammargheritese – James, Broccardi ore 18:00

16/12 Goliardicapolis – Magra azzurri, San Desiderio ore 10:30

16/12 Tarros Sarzanese – Ligorna, Berghini ore 10:30





Under 16, nona giornata

15/12 Arci Pianazze – Golfo paradiso PRCA, Scopsi ore 15:30

15/12 Athletic Club Liberi – Molassana, Mons. Sanguinetti ore 15:00

15/12 Canaletto Sepor – Goliardicapolis, Tanca ore 16:45

15/12 James – Bogliasco, San Giorgio ore 17:45

15/12 Rivasamba – Sammargheritese, Andersen ore 16:30

16/12 Ligorna – Don Bosco, Comunale ore 10:30







Under 15, nona giornata

15/12 Canaletto Sepor – Don Bosco, Tanca ore 15:15

15/12 Goliardicapolis – Arci Pianazze, San Desiderio ore 17:30

15/12 Sammargheritese – James, Broccardi ore 16:30

16/12 Angelo Baiardo – Real fieschi, Strinati ore 10:30

16/12 Bogliasco – Athletic Club Liberi, Comunale ore 18:30

16/12 Valdivara 5 Terre – Tarros Sarzanese, Colombo ore 10:30





Under 14, nona giornata

15/12 Athletic Club Liberi – Canaletto Sepor, Mons. Sanguinetti ore 16:30

15/12 Ceparana – Spezia, Incerti ore 15:00

15/12 Colli Ortonovo – angelo Baiardo, Comunale ore 17:15

15/12 Tarros Sarzanese – Don Bosco, Berghini ore 15:15

16/12 Arci Pianazze – Goliardicapolis, Scopsi ore 10:30

16/12 Ca de Rissi – Bogliasco, Boero ore 09:30