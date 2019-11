Calcio Giovanile Regionale, il programma dei recuperi

La Spezia- Domani si preannuncia un mercoledì di grande calcio giovanile. Infatti, sono in programma i recuperi dei campionati regionali Under 16 e Under 14 dove in campo scenderanno le formazioni spezzine del Canaletto Sepor e della Tarros Sarzanese, mentre giovedì sarà la volta del Valdivara 5 Terre.



Under 16, recupero seconda giornata

Mercoledì 20, Golfo ParadisoPRCA – Canaletto Sepor, San Rocco di Recco ore 18:30

Mercoledì 20, Sammargheritese – Tarros Sarzanese, Broccardi di Santa Margherita Ligure ore 18:30

Under 14, recupero seconda giornata

Mercoledì 20, Canaletto Sepor – Villaggio Calcio, Tanca della Spezia ore 18:30

Giovedì 21, Entella – Valdivara 5 Terre, Celeri di Chiavari ore 17:30