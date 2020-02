Calcio Giovanile Provinciale, il programma del week end

La Spezia - Fine settimana ricco per il calcio giovanile provinciale. Nel campionato Under 17, giunto alla tredicesima giornata, big match al “Colombo” di Beverino dove domenica alle ore 10:45 il Valdivara 5 Terre di Ricciardi affronterà la capolista Colli Ortonovo di mister Palagi. Nel campionato Under 15, giunto alla seconda giornata del girone di ritorno, campo principale il “Cipriano Incerti” di Ceparana dove questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15:00, il Ceparana attende l'arrivo del Mamas Giovani. Di seguito il calendario completo.



Under 17, 13a giornata

Sabato 8 febbraio, Luni Calcio – Santerenzina B, Comunale Gaggio di Luni ore 15:00

Sabato 8 febbraio, Mamas Giovani B – Canaletto Sepor B, Pieroni della Spezia ore 17:00

Domenica 9 febbraio, Canaletto Sepor – Mamas Giovani, Tanca della Spezia ore 9:15

Domenica 9 febbraio, Ceparana – Arci Pianazze, Incerti di Ceparana ore 10:30

Domenica 9 febbraio, Rivasamba – Magra Azzurri, Andersen di Sestri Levante ore 10:30

Domenica 9 febbraio, Santerenzina – Luni Calcio B, Falconara di Lerici ore 10:45

Domenica 9 febbraio, Valdivara 5 Terre – Colli Ortonovo, Colombo di Beverino ore 10:45

Under 15, 2a giornata di ritorno

Sabato 8 febbraio, Ceparana Calcio – Mamas Giovani, Incerti di Ceparana ore 15:00

Sabato 8 febbraio, San Lazzaro Lunense – Club Levante, Cristoni di Sarzana ore 15:30

Sabato 8 febbraio, Valdivara 5 Terre – Follo Calcio, Colombo di Beverino ore 15:15

Domenica 9 febbraio, Luni calcio – Magra Azzurri, Comunale Gaggio di Luni ore 10:30

Domenica 9 febbraio, Santerenzina – Colli Ortonovo, Falconara di Lerici ore 9:15