Calcio Giovanile Provinciale, il programma del week end

La Spezia - Fine settimana di grande calcio per quel che riguarda i campionati provinciali Under 17 e Under 15, entrambi giunti all'undicesima giornata. Di seguito il programma completo delle partite che si giocheranno sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020.













Under 17, 11° giornata

Sabato 25, Canaletto Sepor – Arci Pianazze, Tanca della Spezia ore 15:00

Sabato 25, Colli Ortonovo – Luni Calcio B, Comunale Castlenuovo Magra ore 15:00

Domenica 26, Luni Calcio – Magra Azzurri, Comunale Gaggio ore 10:00

Sabato 25, Mamas Giovani B – Santerenzina B, Pieroni della Spezia ore 16:30

Domenica 26, Rivasamba – Ceparana Calcio, Andersen di Sestri Levante ore 10:30

Domenica 26, Santerenzina – Mamas Giovani, Falconara di Lerici ore 15:00

Domenica 26, Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor B, Colombo di Beverino ore 10:30





Under 15, 11° giornata

Sabato 25, Club Levante – Santerenzina, Pieroni della Spezia ore 18:00

Sabato 25, Follo Calcio – Colli Ortonovo, Canese di Piana Battolla ore 15:15

Sabato 25, Magra Azzurri – San Lazzaro Lunense, Comunale di Ponzano Magra ore 15:30

Levanto calcio – Ceparana Calcio rinviata al 06/02/2020

Domenica 26, Luni Calcio – Sesta Godano, Comunale Gaggio ore 10:30

Domenica 26, Mamas Giovani – Valdivara 5 Terre, Pieroni della Spezia ore 10:30