Calcio Giovanile Provinciale, il programma del week end

La Spezia - Si preannuncia, tempo permettendo, un week end calcistico ricco di grandi emozioni e sicuramente anche di grande sorprese. Sarà un fine settimana ricco di partite che si concluderanno lunedì 11 con l'ultima partita del campionato provinciale degli Esordienti 2008 del girone B. Di seguito il programma completo dei campionati provinciali Under 17, Under 15 e degli Esordienti 2007 e 2008.



Under 17

Domenica 10 Santerenzina – Valdivara 5 Terre, Falconara ore 9:15

Domenica 10 Mamas “B” - Colli Ortonovo, Pieroni ore 10:30

Sabato 9 Canaletto Sepor – Luni Calcio “B”, Tanca ore 18:15

Sabato 9 Luni Calcio – Canaletto Sepor “B”, Gaggio ore 15:00

Sabato 9 Ceparana – Mamas Giovani, Incerti ore 15:00

Domenica 10 Magra Azzurri – Santerenzina “B”, Corea ore 10:30

Domenica 10 Rivasamba – Arci Pianazze, Andersen ore 18:00



Under 15

Sabato 9 Magra Azzurri – Luni Calcio, Corea ore 15:30

Domenica 10 Levanto Calcio – Sesta Godano, Raso Scaramuccia ore 11:15

Domenica 10 Club Levante – San Lazzaro Lunense, Pieroni ore 15:30

Sabato 9 Mamas Giovani – Ceparana, Pieroni ore 17:00

Domenica 10 Colli Ortonovo – Santerenzina, Castelnuovo Magra ore 10:30

Domenica 10 Follo Calcio – Valdivara 5 Terre, Piana Battolla ore 10:30



Coppa Under 15

Domenica 10 Don Bosco Spezia Calcio – Canaletto Sepor, Cimma ore 9:15

Sabato 9 Colli Ortonovo – Mamas Giovani, Castelnuovo Magra ore 18:00

Sabato 9 Canaletto Sepor “B” - Arci Pianazze, Tanca ore 15:00

Sabato 9 Follo Calcio – Follo Calcio “B”, Piana Battolla ore 15:00



Esordienti 2007, girone A

Sabato 9 Arci Pianazze – Canaletto Sepor, Scopis ore 15:00

Sabato 9 Follo Calcio – Ceparana Calcio, Follo ore 15:00

Domenica 10 Canaletto Sepor “B” - Magra Azzurri, Tanca ore 9:15

Sabato 9 Don Bosco Spezia Calcio – Tarros Sarzanese, Cimma ore 15:30

Sabato 9 Colli Ortonovo – Spezia Calcio, Castelnuovo Magra ore 15:00

Esordienti 2007, girone B

Sabato 9 Ceparana – Canaletto Sepor, incerti ore 16:45

Sabato 9 Club Levante – Arci Pianazze, Montepertico ore 15:00

Domenica 10 Tarros Sarzanese – Santerenzina, Berghini Sussidiario ore 10:30

Demonica 10 Levanto Calcio – Colli Ortonovo, Raso Scaramuccia ore 10:00

Domenica 10 Luni Calcio – Follo Calcio, Gaggio ore 9:30

Domenica 10 La Foce – Luni Calcio “B”, Tanca ore 18:15



Esordienti 2008, girone A

Domenica 10 Valdivara 5 Terre – Arci Pianazze, Colombo ore 10:30

Domenica 10 Ceparana – Follo Calcio, Incerti ore 9:30

Sabato 9 Tarros Sarzanese – Colli Ortonovo, Berghini Sussidiario ore 16:15

Sabato 9 Spezia Calcio – Magra Azzurri, Ferdeghini ore 18:00

Riposa: Canaletto Sepor

Esordienti 2008, girone B

Lunedì 11 Canaletto Sepor – Arci Pianazze, Tanca ore 18:00

Domenica 10 Ceparana – Follo Calcio, Incerti ore 10:45

Sabato 9 Tarros Sarzanese – Levanto Calcio, Berghini Sussidiario ore 16:15

Domenica 10 Luni Calcio – Club Levante, Gaggio ore 10:45