Calcio Giovanile Provinciale, il programma del fine settimana

La Spezia - Archiviata la pausa natalizia, e i numerosi tornei disputati in provincia e non, da domani si scende nuovamente in campo per i campionati Provinciali riservati alle categoria degli Under 17 e Under 15, entrambi giunti alla nona giornata, oltre alla Coppa Provinciale Under 14, quest'ultima giunta alla seconda giornata del girone di ritorno. Di seguito il programma completo.







Under 17, 9a giornata

Sabato 11, Colli Ortonovo – Mamas Giovani, Comunale di Castelnuovo Magra ore 15:15

Sabato 11, Luni Calcio “B” - Canaletto Sepor “B”, Comunale Gaggio di Ortonovo ore 15:00

Sabato 11, Mamas Giovani “B” - Magra Azzurri, Pieroni della Spezia ore 16:45

Domenica 12, Canaletto Sepor – Ceparana Calcio, Tanca della Spezia ore 9:00

Domenica 12, Rivasamba – Luni Calcio, Andersen di Sestri Levante ore 10:30

Domenica 12, Santerenzina – Arci Pianazze, Falconara di Lerici ore 9:15

Domenica 12, Valdivara 5 Terre – Santerenzina “B”, Colombo di Beverino ore 10:30



Under 15, 9a giornata

Sabato 11, Follo Calcio – Mamas Giovani, Sussidiario di Follo ore 15:00

Domenica 12, Magra Azzurri – Santerenzina, Comunale di Ponzano Magra ore 10:30

Domenica 12, Club Levante – Colli Ortonovo, Pieroni della Spezia ore 10:30

Domenica 12, Levanto Calcio – Valdivara 5 Terre, Raso Scaramuccia di Levanto ore 10:30

Domenica 12, Luni Calcio – Ceparana Calcio, Comunale Gaggio di Ortonovo ore 10:30

Domenica 12, Sesta Godano – San Lazzaro Lunense, Comunale di Sesta Godano ore 10:30



Coppa Provinciale Under 15, 2a giornata di ritorno

Sabato 11, Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio, Tanca della Spezia ore 15:00

Sabato 11, Mamas giovani – Colli Ortonovo, Pieroni della Spezia ore 15:15

Domenica 12, Arci Pianazze – Canaletto Sepor “B”, Scopsi di Arcola ore 10:30

Domenica 12, Follo Calcio “B” - Follo Calcio, Canese di Piana Battolla ore 10:30