Calcio Giovanile Provinciale, il programma del fine settimana

La Spezia - Entrano sempre più nel vivo i campionati provinciali riservati alla categoria degli Under 17 e Under 15, entrambi giunti all'ottava giornata, mentre per il Torneo Esordienti 2007 si giocherà per l'undicesima giornata. Di seguito il programma completo.



Under 17, 8a giornata

Sabato 21, Arci Pianazze – Valdivara 5 Terre, Scopsi di Arcola ore 16:30

Sabato 21, Mamas Giovani – Luni Calcio B, Pieroni della Spezia ore 16:45

Domenica 22, Canaletto Sepor B – Rivasamba, Tanca della Spezia ore 10:45

Lunedì 23, Ceparana Calcio – Mamas Giovani B, Incerti di Ceparana ore 18:00

Domenica 22, Luni Calcio – Canaletto Sepor, Comunale Gaggio di Luni ore 10:30

Domenica 22, Magra Azzurri – Santerenzina, Comunale di Ponzano Magra ore 10:30

Domenica 22, Santerenzia B – Colli Ortonovo, Falconara di Lerici ore 10:45



Under 15, 8a giornata

Lunedì 23, Ceparana Calcio – Sesta Godano, Incerti di Ceparana ore 15:00

Sabato 21, Mamas Giovani – Club Levante, Pieroni della Spezia ore 15:15

Sabato 21, San Lazzaro Lunense – Follo Calcio, Cristoni di Sarzana ore 15:30

Domenica 22; Colli Ortonovo . Levanto Calcio, Comunale di Castelnuovo Magra ore 10:45

Domenica 22, Santerenzina – Luni Calcio, Falconara di Lerici ore 9:15

Domenica 22, Valdivara 5 Terre – Magra Azzurri, Colombo di Beverino ore 10:30



Coppa Provinciale Under 15, 1a giornata di ritorno

Sabato 21, Canaletto Sepor B – Follo Calcio B, Tanca della Spezia ore 15:00

Sabato 21, Colli Ortonovo – Arci Pianazze, Comunale di Castelnuovo Magra ore 15:00

Sabato 21, Don Bosco Spezia Calcio B – Mamas Giovani, Cimma della Spezia ore 15:00

Domenica 22, Follo Calcio – Canaletto Sepor, Canese di Piana Battolla ore 11:00



Esordienti 2007 Girone B, 11a giornata

Domenica 22, Levanto calcio – Tarros Sarzanese. Raso Scaramuccia di Levanto ore 10:30

Domenica 22, Luni Calcio – Club levante, Gaggio di Luni ore 9:30

Domenica 22, la Foce – Ceparana calcio, Tanca della Spezia ore 9:15

Sabato 21, Follo Calcio – Canaletto Sepor, Follo ore 15:00

Domenica 22, Colli Ortonovo – Arci Pianazze, Comunale di Castelnuovo Magra ore 9:15

Domenica 22, Luni Calcio B – Santerenzina, Gaggio di Luni ore 10:45