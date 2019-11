Calcio Giovanile Provinciale, il programma del fine settimana

La Spezia - Di seguito il programma dei campionati provinciali Under 17, Under 15, Esordienti 2007 e Esordienti 2008, che si disputeranno tra sabato 16 e domenica 17 novembre.









Under 17, terza giornata

Sabato 16, Canaletto Sepor “B” - Ceparana Calcio, Tanca della Spezia ore 18:00

Sabato 16, Colli Ortonovo – Canaletto Sepor, Comunale di Castelnuovo Magra ore 18:00

Sabato 16, Luni Calcio “B” - Luni Calcio, Comunale Gaggio di Luni ore 14:30

Sabato 16, Rivasamba – Santerenzina, Andersen di Sestri Levante ore 18:00

Sabato 16, Valdivara 5 Terre – Mamas Giovani “B”, Colombo di Beverino ore 15:15

Domenica 17, Mamas Giovani – Magra Azzurri, Pieroni della Spezia ore 10:30

Domenica 17, Santerenzina “B” - Arci Pianazze, Falconara di Lerici ore 15:00



Under 15, terza giornata

Sabato 16, Ceparana Calcio – Colli Ortonovo, Incerti di Ceparana ore 16:45

Sabato 16, San Lazzaro Lunense – Mamas Giovani, Cristoni di Sarzana ore 15:30

Domenica 17, Follo Calcio – Magra Azzurri, Canese di Piana Battolla ore 9:15

domenica 17, Luni Calcio – Levanto Calcio, Comunale Gaggio di Luni ore 10:00

Domenica 17, santerenzina – valdivara 5 Terre, Falconara di Lerici ore 9:30

Domenica 17, Sesta Godano – Club Levante, Comunale di Sesta Godano ore 10:30



Under 15 Coppa Provinciale, terza giornata

Sabato 16, Canaletto Sepor – Colli Ortonovo, Tanca della Spezia ore 15:00

Sabato 16, Follo Calcio – Don Bosco Spezia Calcio, Canese di Piana Battolla ore 15:00

Sabato 16, Mamas Giovani – Canaletto Sepor B, Pieroni della Spezia ore 17:30

Domenica 17, Arci Pianazze – Follo Calcio B, Scopsi di Arcola ore 11:00



Esordienti 2007, Girone A

Domenica 17, Don Bosco Spezia – Canaletto Sepor B, Cimma ore 17:00

Sabato 16, Spezia Calcio – Follo Calcio, Ferdeghini ore 18:00

Sabato 16, Tarros Sarzanese – Arci Pianazze, Berghini sussidiario ore 15:15

Domenica 17, Magra Azzurri – Canaletto Sepor, Corea ore 10:30

Sabato 16, Ceparana Calcio – Colli Ortonovo, Incerti ore 15:15

Esordienti 2007, Girone B

Sabato 16, Follo Calcio – La Foce, Follo ore 15:00

Sabato 16, Colli Ortonovo – Luni Calcio, Castelnuovo Magra ore 15:15

Domenica 17, Santerenzina – Levanto Calcio, Falconara ore 11:00

Domenica 17, Arci Pianazze – Tarros Sarzanese, Scopsi ore 9:30

Domenica 17, Ccanaletto Sepor – Club Levante, Tanca ore 9:15

Sabato 16, Luni Calcio B – Ceparana Calcio, Gaggio ore 15:00

Esordienti 2008, Girone A

Sabato 16, Magra Azzurri – Canaletto Sepor, Corea ore 15:30

Sabato 16, Colli Ortonovo – Spezia Calcio, Castelnuovo Magra ore 16:30

Domenica 17, Follo Calcio - Tarros Sarzanese, Canese ore 11:00

Sabato 16, Arci Pianazze – Ceparana Calcio, Scopsi ore 17:45

Riposa: Valdivara 5 Terre

Esordienti 2008, Girone B

Domenica 17, Club Levante – Nave Calcio, Montepertico ore 10:30

Domenica 17, Levanto Calcio – Luni Calcio, Raso Scaramuccia ore 10:30

Sabato 16, Follo Calcio – Tarros Sarzanese, Follo ore 16:15

Domenica 17, Arci Pianazze – Ceparana Calcio, Scopsi ore 15:00