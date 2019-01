Calcio Giovanile Provinciale, il programma del fine settimana

La Spezia - Dopo la sosta per le festività natalizie, sabato e domenica prendono il via nuovamente i campionati giovanili provinciali riservati alle categoria degli Under 17, Under 15 e Under 14 delle Delegazioni di La Spezia e Chiavari. Di seguito il programma completo delle partite che si disputeranno tra sabato 12 e domenica 13 gennaio.









Campionato Allievi Under 17 della Delegazione di La Spezia

12/01 Borgo Foce Magra A.F – Canaletto Sepor, Cristoni di Sarzana ore 16:30

12/01 Club Levante – Valdivara 5 Terre, Pieroni di La Spezia ore 17:00

12/01 Colli Ortonovo – Mamas Giovani, Comunale di Castelnuovo Magra ore 15:30

12/01 Lavagnese – Ceparana, Riboli di Lavagna ore 16:30

12/01 Tarros Sarzanese – Real Fieschi, Berghini di Sarzana ore 17:00

13/01 Santerenzina – Levanto Calcio, Falconara di Lerici ore 10:45



Campionato Giovanissimi Under 15 della Delegazione di La Spezia

12/01 Borgo Foce Magra A-F “B” - Luni Calcio, Cristoni di Sarzana ore 15:00

12/01 Levanto Calcio – Ceparana, Raso Scaramuccia di Levanto ore 16:15

12/01 Mama Giovani – Santerenzina, Pieroni di La Spezia ore 15:30

13/01 Club Levante – Mamas Giovani “B”, Pieroni di La Spezia ore 10:30

13/01 Colli Ortonovo – Follo Calcio, Comunale di Castelnuovo Magra ore 10:30

13/01 Magra Azzurri – Canaletto Sepor, Comunale di Ponzano Magra ore 10:30

13/01 Santerenzina”B” - Borgo Foce Magra A.F, Falconara di Lerici ore 09:15



Campionato Allievi Under 17 della Delegazione di Chiavari

12/01 Calcio Caperanese Entella – Calvarese, Daneri di Caperana ore 16:30

13/01 Lavagnese – Sestri Levante, Riboli di Lavagna ore 17:30

13/01 Real Fieschi – Entella, Comunale di Cogorno ore 10:30

13/01 Santa Maria – Santerenzina, Macera di Rapallo ore 15:00

13/01 Valdivara 5 Terre – Pieve Ligure, Colombo di Beverino ore 10:30



Campionato Giovanissimi Under 14 della Delegazione di Chiavari

12/01 Canaletto Sepor – Santa Maria, Tanca di La Spezia ore 18:15

13/01 Casarza – Sammargheritese, Comunale di Casarza Ligure ore 10:30

13/01 Entella – Pieve Ligure, Franco Celeri ore 10:30

12/01 Golfo Paradiso PRCA – Bogliasco, San Rocco di Recco ore 15:00

13/01 Lavagnese – Valdivara 5 Terre, Riboli di Lavagna ore 10:30

12/01 Rivasamba – Calcio Caperanese Entella, Andersen di Sestri Levante ore 15:00